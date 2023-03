Victoria zdobyła Pasym

O ile formę bartoszyczan już poznaliśmy, bo tydzień temu ograli 5:1 Różnowo, o tyle dyspozycja gospodarzy była wielką niewiadomą, ponieważ ich pierwszy wiosenny mecz został przełożony. Na dodatek w zespole z Pasymia doszło do zmian kadrowych, nic więc dziwnego, że na trybunach nie widać było przesadnego optymizmu.

Mecz lepiej rozpoczęli goście, ale potem do głosu doszli gospodarze, jednak generalnie bramkarze nie mogli narzekać na nadmiar obowiązków. Dopiero w 32. min Victoria otworzyła wynik, a potem powinna pójść za ciosem, bo miała kilka kolejnych sytuacji. Minimalne prowadzenie zespołu trenera Pawła Miłoszewskiego utrzymało się do przerwy, po czym po powrocie na boisko ekipa Błękitnych błyskawicznie dostała obuchem w głowę - rozpoczynając grę od środka jeden z graczy Błękitnych postanowił podać do tyłu, ale uczynił to tak niezdarnie, że do piłki dopadł Radosław Kurywczak, który podywższył na 2:0. Wielu pasymskich kibiców tego gola nie zobaczyło, bo dopiero zajmowali miejsca na trybunie, nie spodziewając się, że kilkanaście sekund po wznowieniu gry padnie bramka. Generalnie pasymianie rozczarowali, bo ich atak praktycznie nie istniał, a obrońcy bardzo często stanowili jedynie dodatkowe zagrożenie bramki Błękitnych.

* Błękitni Pasym - Victoria Bartoszyce 0:3 (0:1)

0:1 - M. Kadziewicz (32), 0:2 - Kurywczak (46), 0:3 - Rubażewicz (89)



* Orlęta Reszel - Śniardwy Orzysz 2:0 (0:0)

1:0 - Terlik (61), 2:0 - Bruj (87)



* MKS Jeziorany - Łyna Sępopol 7:3 (3:2)

* Wilczek Wilkowo - Czarni Olecko 5:0 (3:0)

1:0 - Bondurow (18), 2:0 - Dymek (40), 3:0 - Kalisz (45+1), 4:0 - Mariusz Grabowski (49), 5:0 - Kalisz (53)



* Warmia Olsztyn - Żagiel Piecki 1:3 (0:0)

1:0 - Puszkar (46), 1:1 - Tomaszewski (74), 1:2 - Kopyść (78), 1:3 - Lis (81)

* LKS Różnowo - Mazur Ełk 0:6 (0:2)

* Rona 03 Ełk - MKS Korsze 1:2 (0:0)

1:0 - Jabłoński (55), 1:1, 1:2 - Harasim (60, 90+3)



* Mazur Pisz - Vęgoria Węgorzewo 2:3 (0:2)

0:1, 0:2 - Galiniewski (13, 21), 0:3 - Łydziński (60), 1:3 - Barański (71), 2:3 - Świderski (87)

GRUPA 1

1. Victoria 40 49:11

2. Błękitni* 35 38:18

3. Vęgoria* 35 39:21

4. Mazur E.* 35 55:17

5. Korsze* 32 49:25

6. Wilczek* 31 36:32

7. Orlęta* 25 26:31

8. Jeziorany* 24 32:27

9. Śniardwy* 20 29:40

10. Łyna* 19 26:38

11. Warmia 19 41:37

12. Czarni 16 24:39

13. Różnowo 15 17:37

14. Rona* 13 21:38

15. Mazur P.* 7 18:50

16. Żagiel* 5 16:55

* mecz zaległy