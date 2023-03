Wygrali z Różnowem i... zimą

* Victoria Bartoszyce - LKS Różnowo 5:1 (4:0)

1:0 - Paweł Miłoszewski (6), 2:0 - Łukasz Pawłowski (22), 3:0 - Maciej Kadziewicz (24), 4:0 - Dawid Kaplewski (44), 5:0 - Łukasz Pawłowski (49), 5:1 - Adrian Tomaszewski (80)

VICTORIA: Lewandowski, Kadziewicz (64 Kozera), Milczarek, Solecki, Miłoszewski (69 Niksa), Pryszczepko, Ładosz (55 Buśko), Kudlicki (85 Filipiak), Kaplewski, Kurywczak (55 Włodarczyk), Pawłowski

Zanim podopieczni trenera Pawła Miłoszewskiego wygrali z Różnowem, to najpierw trzeba było wygrać ze... śniegiem, którego podczas weekendu na Warmii i Mazurach nie brakowało. Z tego powodu większość meczów okręgówki została odwołana, ale nie w Bartoszycach. Już w piątek boisko ze sztuczną nawierzchnią zostało odśnieżone przez Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, a gdy w sobotę boisko znowu pokryła gruba warstwa śniegu, wtedy okazało się, że działacze Victorii mają Marka Rodaka (lokalny przedsiębiorca) i nie wahają się go użyć. A konkretnie jego ciężkiego sprzętu, dzięki któremu ponownie udało się oczyścić boisko. No i wysiłek się opłacił, bowiem godzinę przed rozpoczęciem meczu po śniegu zostało tylko zimne i mokre wspomnienie, dzięki czemu Victoria zaliczyła wysokie zwycięstwo i wskoczyła na fotel lidera - takiego widoku nie pamiętają chyba nawet najstarsi bartoszyccy górale, chociaż znani są z bardzo dobrej pamięci.

Błękitni Pasym, dotychczasowy lider, spadli na drugie miejsce, bo ich wyjazdowy mecz z Żaglem Piecki został odwołany. Los tak jednak chciał, że już w sobotę w Pasymiu dojdzie do konfrontacji dwóch czołowych zespołów grupy 1 klasy okręgowej. Forma Błękitnych jest wielką niewiadomą, bo z powodu kłopotów finansowych podczas zimowej przerwy odeszło z klubu kilku ważnych zawodników, m.in. Marcin Łukaszewski, bardzo doświadczony i groźny napastnik. Działacze z Pasymia ogłosili, że rezygnują z walki o awans, ale to nie znaczy, że mecz z Victorią odpuszczą. Zapowiada się ciekawy pojedynek. Oby tylko znowu piłka nie przegrała z zimą...

Poza tym w 16. kolejce udało się rozegrać jeszcze tylko jeden mecz: Czarni Olecko - Warmia Olsztyn 1:0 (Radosław Czajka 1).