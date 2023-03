Pijany przyjechał pod dom byłej partnerki

Kara ograniczenia wolności, grzywny lub pozbawienia wolności do 2 lat, zakaz kierowania na okres co najmniej 3 lat oraz obowiązkowe świadczenie w kwocie nie mniejszej niż 5 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej grozi mężczyźnie, który krzyczał pod blokiem swojej dawnej partnerki.

We wtorek, 28 lutego ok. godz. 21:00 policjanci interweniowali na jednej z bartoszyckich ulic w związku z awanturnikiem krzyczącym pod blokiem swojej byłej partnerki. Szybko okazało się, że to nie jedyne przewinienie mężczyzny, bo pod blok przyjechał samochodem. Policjanci zastali pijanego 51 – latka siedzącego w aucie. Była z nim z równie pijana pasażerka. Badanie trzeźwości mieszkańca Bartoszyc wykazało ponad 2,6 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali prawo jazdy mężczyzny, a jego auto przekazali osobie wskazanej.

Kodeks karny pijanym za kierownicą przewiduje karę ograniczenia wolności, grzywny lub pozbawienia wolności do 2 lat. Kolejną dolegliwością jest obowiązkowe świadczenie w kwocie nie mniejszej niż 5 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej i zakaz kierowania na okres, co najmniej 3 lat.

kpp/tom