Nie dostosował prędkości do warunków. Dachował

Do wypadku doszło około godziny 18. O tej porze na drodze panowały bardzo trudne warunki. Jezdnia była wilgotny i śliska. Niestety kierowca busa nie dostosował prędkości do warunków i stracił panowanie nad pojazdem w wyniku czego dachował. Razem z kierowcą podróżowały 2 osoby. Jedna z nich trafiła do szpitala, ale na szczęście nie odniosła poważnych obrażeń i po badaniach została wypuszczona do domu. Wszyscy pasażerowie byli trzeźwi.

Zdarzenie to było kolizją drogową za spowodowanie, której 51 – latek otrzymał mandat karny w wysokości 1500 zł.