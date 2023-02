PIŁKARZ ROKU - Radosław Pryszczepko!

RADOSŁAW PRYSZCZEPKO

Victoria Bartoszyce

29-letni piłkarz z Victorią jest związany od zawsze. To w tym klubie zaczął treningi jakieś 19 lat temu i od tego czasu przeszedł drogę od grup dziecięcych do seniorów. Nigdy nie reprezentował innego klubu, nawet wtedy, gdy wyjechał na studia. Po powrocie do Bartoszyc pierwsze kroki skierował oczywiście do Victorii, gdzie przyjęto go z otwartymi ramionami. Początki były jednak trudne, bo w sezonie 2019/20 bartoszyczanie zajęli dopiero 11. miejsce w grupie 1 okręgówki, a rok później było jeszcze gorzej, bo ligowy byt Victoria uratowała dopiero w dodatkowym barażu. - Sytuacja zmieniła się po przyjściu trenera Miłoszewskiego - nie ma wątpliwości Radosław Pryszczepko. Rzeczywiście sezon 2021/22 bartoszyczanie ukończyli na siódmym miejscu, natomiast w obecnym po rundzie jesiennej są wiceliderem.

- Nowy trener wniósł powiew świeżości - przyznaje defensywny pomocnik Victorii, który marzy, by ten sezon zakończyć awansem do IV ligi. Szanse na awans na pewno są, bo lider z Pasymia ogłosił, że odpuszcza sobie IV ligę, ale na pewno groźny będzie Mazur Ełk. Po 15 kolejkach tak wygląda czołówka: 1. Błękitni Pasym 35; 2. Victoria 34; 3. Vęgoria Węgorzewo 32; 4. Mazur Ełk 32. Słabą stroną Victorii są jednak finanse - o ile w innych klubach piłkarze mogą liczyć na jakieś stypendia, o tyle bartoszyczanie mogą liczyć jedynie na darmowy obiad, a i to tylko przy dalszych wyjazdach. - Ale my gramy nie dla pieniędzy, tylko dlatego, że kochamy piłkę nożną - wyjaśnia Pryszczepko.

- Radek ma wszystkie cechy kapitana - mówi trener Paweł Miłoszewski. - Koledzy z drużyny jednogłośnie go wybrali. No i był to wybór znakomity, bo Radek jest prawdziwym kapitanem, który potrafi do nich przemówić, a gdy trzeba, to i nimi wstrząsnąć. Na co dzień jest raczej cichy i rzadko się odzywa, ale jak już coś powie, to zawsze w słusznej sprawie. Nic więc dziwnego, że zespół za nim podąża.

* Czołówka głosowania: 1. Radosław Pryszczepko (Victoria Bartoszyce), 2. Sebastian Rynkowski (Iskra Narzym), 3. Błażej Radomski (Drwęca Nowe Miasto Lub.).