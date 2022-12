Mieszkanka gm. Górowo Iławeckie była szczęśliwa, kiedy trafiła „w ręce” policjantów

W piątek 16.12.22r. po godz. 20:00 do Oficera Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach zadzwoniła mieszkanka Śląska. Była bardzo zaniepokojona i prosiła o pomoc dla swojej matki. Okazało się, że matka powiadomiła córkę, że wracając od znajomego z Dwórzna zgubiła się i nie potrafiła trafić do domu na kolonii miejscowości. Na podwórzu było ok. -10⁰ C, więc nie było chwili do stracenia. Dyżurny dodzwonił się do kobiety i próbował określić jej położenie, jednak była ona tak zdezorientowana, że nie potrafiła powiedzieć, w którą stronę poszła i jak daleko odeszła. Nie widziała jakichkolwiek świateł czy zabudowań, nie słyszała też dźwięku ulicy, czy innych hałasów. Dyżurny, pozostając w kontakcie z kobietą, skierował w okolicę Dwórzna policjantów z Górowa Iławeckiego i polecił im, aby włączyli światła błyskowe.

Kobieta miała wypatrywać świateł, ale to policjanci zauważyli jej włączoną latarkę i po kilkunastu minutach poszukiwań była już bezpieczna. Policjanci próbowali odwieźć ją do domu jednak z uwagi na brak przejazdu odprowadzili ją pieszo. Dobre informacje przekazano córce seniorki, która nie kryła wzruszenia i podziękowała policjantom za tak szybką i sprawną pomoc.

KPP Bartoszyce