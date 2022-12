Harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju mieszkańcom Bartoszyc [GALERIA]

W tym roku akcji towarzyszy przesłanie: „Światło dla Ciebie”. Każdy z nas ma w sobie wewnętrze światło, którym warto dzielić się po to, by rozświetlać nim życie przyjaciół, rodziny i lokalnej społeczności. Przekazane w lampionach Betlejemskie Światło Pokoju trafiło do bartoszyckich domów.Redakcja „Gońca Bartoszyckiego” życzy swoim czytelnikom, by nasze wewnętrzne światła niosły nadzieję tak niezbędną w czasie, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna.red