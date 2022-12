W powiecie bartoszyckim łosie wędrują po drogach. Apelujemy o ostrośność

Zwierzęta na drodze nie są nowością, jednak w przypadku zimy oraz obfitych opadów śniegu liczna leśnej zwierzyny staje się normą. O wędrówki pięknych, ale i groźnych zwierząt pytamy Wiesława Oziewicza, rzecznika prasowego Nadleśnictwa Bartoszyce.

— Okazuje się, że zwierzęta dosłownie lubią nasze drogi.

— Organizmy zwierząt dzikich potrzebują mikroelementów do swojego prawidłowego rozwoju. Część z nich zawarta jest właśnie w soli, używanej również do zabezpieczenia zimowego dróg asfaltowych. Dlatego jest to dla zwierząt ogromna pokusa, by wejść na asfalt i tę sól sobie zlizać.

— Często spotykamy je na drodze?

— Zdecydowanie tak. W porze zimowej zwierzęta w poszukiwaniu karmy i zabezpieczając się przed drapieżnikami trzymają się w stadach. Tylko łosie raczej chodzą indywidualnie. Widząc jelenia lub sarnę na drodze należy przewidywać, że za nimi poruszają się następne osobniki - dlatego zalecana jest szczególna ostrożność.

— Z jaką prędkością poruszają się zwierzęta?

— Z pewnością około 40 km na godzinę. Łania jelenia potrafi ważyć do 100 kg, a byk do 200 kg, a nawet więcej. Z kolei sarna to około 20 kg, ale biorąc pod uwagę zarówno pęd samochodu jak i zwierzęcia zderzenie skończy się raczej skasowaniem samochodu. Zderzenie z łosiem lub jeleniem to pewna kasacja samochodu, a może nawet śmierć pasażerów.

— Istnieje pogląd, że najczęściej problem dotyczy okolic lasów. To prawda?

— Z poruszającymi się zwierzętami trzeba liczyć się przede wszystkim w miejscach, które są oznakowane. Co roku miejsca potencjalnego występowania większej ilości zwierząt są koordynowane z zarządami dróg. Zwłaszcza taką porą roku trzeba mieć oczy dookoła głowy. Przy takiej pogodzie i przy takich warunkach drogowych nie ma miejsc bezpiecznych na drodze. Dotyczy to zarówno terenów leśnych, jak i pól - zwłaszcza na których rosną ozime uprawy rolne.

— Dziękuję za rozmowę.

Darek Dopierała