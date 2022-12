W Bartoszycach trwa kompletowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Można powiedzieć, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Bartoszycach wychowała przynajmniej jedno pokolenie. Wolontariusze wyjeżdżają z Bartoszyc na studia oraz do pracy, zmieniając przy tym miejsce zamieszkania. Stąd, jak co roku prowadzona jest rekrutacja osób, które będą kwestować 29 stycznia 2023 roku. Podczas tegorocznego finały sztab funkcjonował przy hufcu ZHP. Nie jest to przypadek, ponieważ harcerze od lat grają w orkiestrze.

— Ciężko policzyć, w której akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uczestniczę — opowiada Dominika Grykin-Tołoczko. — O ile pamiętam, zawsze gdzieś przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy działam. Na początku jako wolontariusz, potem członek sztabu, a od kilku lat jako szef sztabu. Od kilku lat sztab to nie tylko harcerze. Jest jednak rotacja i choć mamy zgraną paczkę, co roku dochodzą nowe osoby, które wnoszą świeże pomysły. Może dlatego nigdy nam się nie nudzi?

W akcji uczestniczy coraz więcej uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a nawet wręcz całych rodzin. Wszyscy działają wolontarystycznie.

Sztab rejestrowany jest w październiku, a swoją pracę kończy w marcu. Wszystkie wydarzenia trwają od grudnia, jednak kwestowanie na ulicach odbywa się wyłącznie podczas kolejnego finału.

— W tym roku „gramy do jednej bramki”, czyli mamy wspólny sztab w Bartoszycach. Zaoszczędzi to nam wiele pracy organizacyjnej. Oczywiście wydarzenia będą się odbywać w wielu ośrodkach kultury, a wspólna będzie tylko rejestracja. Teraz na terenie wszystkich gmin poszukujemy wolontariuszy, którzy chcieliby kwestować na terenie swoich miejscowości. Wszystkie szczegóły dostępne są na Facebooku orkiestry w Bartoszycach— dodaje pani Dominika.

dar