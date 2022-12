Szczypiorniak się nie szczypał, tylko grał

* Szczypiorniak II Olsztyn - BSMS Bartoszyce 32:24 (13:8)

Gospodarze jeszcze w tym sezonie nie wygrali, więc goście z Bartoszyc mieli wielką ochotę na pełną pulę, ale okazało się, że „chcieć” nie to nie to samo co „móc”. Inna sprawa, że olsztynianie zagrali wzmocnieni czterem juniorami z pierwszoligowego zespołu. No i od pierwszych minut było to widać na boisku, bo Szczypiorniak błyskawicznie uzyskał kilkubramkową przewagę. Duża w tym była jednak „zasługa” gości, którzy pierwszą bramkę z gry zdobyli dopiero w 13. minucie! Do tego momentu na swoim koncie mieli tylko dwa trafienia Filipa Tokarza z rzutów karnych. Nie był to jednak mecz tego najskuteczniejszego gracza BSMS, bowiem w pierwszej połowie pięć jego strzałów padło łupem bramkarza, cztery zablokowali obrońcy, a w jednej akcji bartoszyczanin popełnił faul w ataku.

A przecież inni gracze BSMS też się mylili - na przykład Szymon Borys do przerwy z prawego skrzydła trzy razy z rzędu przegrał pojedynek z bramkarzem Oliwierem Kiełbowskim (16-letni junior młodszy).

O ile olsztynianie wyprowadzali szybkie akcje, zazwyczaj zakończone skutecznymi rzutami, o tyle goście rozgrywali piłkę, można powiedzieć, dostojnie, bez pośpiechu. Wymieniali wiele podań, po czym trafiali w wyciągnięte ręce obrońców lub w bramkarza.

Po przerwie w pewnym momencie gościom udało się zmniejszyć straty do czterech trafień, ale gospodarze szybko przywołali ich do porządku. A gdy podopieczni trenera Andrzeja Cichockiego chcieli rozegrać szybką akcję, wtedy gubili piłkę.

* Czarni Olecko - Jedynka Kodo Morąg 30:48 (11:20)

W tym meczu zwycięzca mógł być tylko jeden, ale młody zespół gospodarzy zasłużył na pochwałę za grę w ataku, bo zdobył aż 30 bramek z mającą spore aspiracje Jedynką.

* Inne wyniki 10. kolejki: Sambor Latocha Agropom Tczew - AZS Fahrenherit Gdańsk 30:20 (17:10), MTS Kwidzyn - Handball Czersk 26:21 (10:13), Pogoń Handball Szczecin - NLO SMS ZPRP II Kwidzyn 32:29 (17:12), AZS UKW Bydgoszcz - Wybrzeże Gdańsk 40:22 (23:9).

PO 10 KOLEJKACH

1. AZS UKW 28 376:281

2. Sambor 27 348:260

3. Jedynka 26 343:262

4. Pogoń 21 328:298

5. SMS II 18 343:300

6. MTS 17 280:258

7. Wybrzeże 12 338:322

8. BSMS 10 263:281

9. Czersk 9 274:291

10. AZS Gdańsk 6 243:307

11. Czarni 3 272:409

12. Szczypiorniak II 3 244:383