Górowo Iławeckie drugie w rankingu wojewódzkim

7 grudnia w Olsztynie odbyło się uroczyste ogłoszenie laureatów I Rankingu Gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wydarzenie miało miejsce w Starej Kotłowni, obiekcie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Pierwsze miejsce w śród gmin miejskich zajęła gmina Miejska Lubawa, a na drugim znalazło się właśnie Górowo Iławeckie.— Ranking ma już wiele lat, jednak dotychczas dotyczył on poszczególnych województw. Natomiast w skali całego kraju, jest to pierwsze tego typu wydarzenie. Jego waga polega na tym, że nie ocenia on jednorazowych zdarzeń, a długofalową politykę samorządu. Badane było to, jak gmina wywiązuje się ze swoich statutowych oraz ponadstatutowych działań. W jaki sposób troszczy się m.in. o mieszkańców, opiekę społeczną i kulturalną. Oceniano, na ile sprawnie gmina wywiązuje się ze swoich codziennych zadań, które decydują o jakości życia mieszkańców. Dlatego nagroda jest dla mnie wyjątkowa.Gratulujemy!red