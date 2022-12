Mikołaj pojawił się nie tylko w Bartoszycach [GALERIA]

W Bartoszycach o godz. 16:30 tradycyjnie rozświetlono choinkę na Placu Konstytucji 3 Maja. W imieniu Mikołaja z-ca burmistrza Krzysztof Hećman, wraz z dwóją dzieci uruchomił oświetlenie choinki. Zaprosił również do Bartoszyckiego Domu Kultury na spotkanie z Mikołajem.Najpierw rozdano nagrody laureatom konkursu plastycznego "Ekologia i recykling - to coś dla mnie".Wyniki konkursu „Ekologia i recykling – to coś dla mnie”Grupa: 4-7 lat1. miejsce: Aleksander Zrada - „Akwarium”2. miejsce: Kryspin Deluga - „Osiołek”3. miejsce: Zosia Jankowska i Jaś Adamczuk - „Robot”