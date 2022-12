Sportowcy i wolontariusze to sól gminy Bartoszyce [GALERIA]

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza gmina Bartoszyce przygotowała uroczystą Galę Wolontariatu. Jednak tym razem została ona połączona również z Galą Sportu. Zdecydowanie jest to kolejne święto, które ma szansę na stałe wpisać się w kalendarz ważnych gminnych imprez.23 listopada zebrała się Kapituła Konkursu w składzie: Patryk Wąsowicz - Dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach, Katarzyna Pawłowicz - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Natalia Runowicz – odpowiedzialna z środków pozabudżetowych, rozwój, promocję i komunikację gminy.5 grudnia w Domu Kultury w Bezledach odbyła się uroczystość, podczas której przyznano wyróżnienia tym, którzy swoją aktywnością gminę wzbogacają. Okolicznościowe puchary, statuetki oraz dyplomy trafiły na swoje odpowiednie miejsce czyli do rąk tych, którzy gminę tworzą swoim czasem i sercem.Wręczenie nagród było „przeplatane” występami dzieci – które zachwycały układami choreograficznymi – oraz Zespołu Śpiewaczego Wojcieszanie.Wolontariuszami 2022 zostali:Kategoria „Pomoc społeczna i ochrona zdrowia”: Zofia Bryl oraz Marlena Sófczyńska.Kategoria „Edukacja, sport i kultura”: Paulina Grażul, Robert Złonkiewicz oraz Paweł Kępkowicz.Kategoria „Aktywizacja środowiska lokalnego”: Małgorzata Michalec, Ireneusz Stapaj, Mariusz Wykrętek, Krzysztof Czaplicki i Mariusz Michalec.Kategoria „Grupy formalne i nieformalne”: Zespół Śpiewaczy Wojcieszanie, Koło Gospodyń Wiejskich „KWADRAT” w Wojciechach, Zespół Gala, Koło Gospodyń Wiejskich w Łabędniku i Koło Gospodyń Wiejskich w Kromarkach.Tytuł „Honorowy Wolontariusz Gminy Bartoszyce” otrzymali Zofia Bryl i Mariusz Michalec.Swoje wyróżnienie przyznał również wójt Andrzej Dycha, który docenił: Helenę Romanowską, Koło Gospodyń Wiejskich w Krawczykach, Marzenę Suprynowicz i Jolantę Wójcik.Obok II już Gali Wolontariatu odbyła się też pierwsza w historii gminy Bartoszyce Gala Sportu. Jak podkreślił wójt Andrzej Dycha, aby osiągnąć sukces w sporcie, najpierw należy w sportowców zainwestować. Dlatego podczas poniedziałkowej uroczystości doceniono pracę tych, którzy inwestują swój czas, dzieląc się swoimi umiejętnościami z tymi, którzy są jeszcze na początku swojej drogi. Wyróżnienia otrzymali przedstawiciele wszystkich klubów sportowych, działających na terenie gminy Bartoszyce:— Wielosekcyjny Klub Sportowy PROMYK,— Gminny Klub Sportowy Granica Bezledy,— Klub Sportowy Wojciechy,— Gminny Klub Sportowy Szczypiorniak Bezledy.Nie zapomniano również o wszystkich nauczycielach wychowania fizycznego ze szkół: SP Bezledy: Stanisława Kłosowskiego i Ewelinę Buks z Bezled, SP Żydowo: Adama Biniędę z Żydowa, Bogdana Kuźmicza z Wojciech oraz Dariusza Bogdaniuka ze szkoły w Kinkajmach.Nagrodę otrzymał również... Andrzej Dycha, którego wolontariusze docenili za udzielane im wsparcie. Wręczona wójtowi figurka Anioła świadczy o tym, że dla nagrodzonych mieszkańców gminy jest on postacią, która obejmuje wolontariat swoimi skrzydłami.dar