Na pięciolinii słów – w Bartoszycach muzyka i poezja połączyły nie tylko pokolenia [GALERIA]

„Pięciolinia słów”, na której we wtorek 29 listopada symbolicznie zawieszono poezję nieżyjących już „Barcjan” rozkwitła również nić łącząca pokolenia.Jednym z pomostów – poza oczywistą w tym przypadku poezją – pomiędzy światem żywych i żyjących w poezji była obecność Marka, syna Leonarda Turkowskiego oraz mamy Arkadiusza Monkiewicza. Podczas prezentowania utworów ich najbliższych trudno było oderwać spojrzenia od twarzy pełnych emocji…Pierwszym punktem spotkania z muzyką i poezją był film, który przybliżył sylwetki bartoszyckich, nieżyjących już poetów. Później uczestnicy literacko-muzycznego spotkania prezentowali utwory Barcjan, a w przerwach pomiędzy literacką ucztą mogliśmy posłuchać piosenek w wykonaniu Studia Piosenki Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach.Wszystko to stało się możliwe dzięki połączonym staraniom Bartoszyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki, Studia Piosenki Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach oraz oczywiście Stowarzyszenia Bartoszycka Grupa Literacka „Barcja".Kiedy już wybrzmiały wszystkie zaplanowane na ten dzień słowa i umilkła muzyka, z pewnością uczestnicy spotkania zabrali ją w swoich słowach i sercach do domów. Kto wie, może wśród obecnych na sali byli też nieodkryci jeszcze poeci i pisarze z Zagłębia Literackiego, jakim jest powiat bartoszycki?Darek Dopierała