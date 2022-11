W Żydowie tworzyli rękodzieło

Joanna Borys, dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie wspólnie z nauczycielami, rodzicami, uczniami oraz gośćmi z Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach zorganizowała warsztaty rękodzieła.I chociaż nauka jest bardzo cenna, to zajęcia przeprowadzono w ramach wolontariatu. Dzięki temu przy kawie i słodkim poczęstunku odbyła się swego rodzaju sztafeta pokoleń. Uczestnicy warsztatów w życzliwej atmosferze własnoręcznie wykonywali przepiękne stroiki, ucząc młodszych różnych technik ich ozdabiania. Ceniąc współpracę i doświadczenie rodziców, wymieniono się pomysłami i sposobami zdobienia kompozycji. We wszystkich pracach przydatne okazały się sprzęty zakupione w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Bezprzewodowe pistolety na klej, wiertarki i noże znacznie ułatwiły pracę.W klejenie ozdób aktywnie włączyli się najmłodsi uczestnicy spotkania, którzy nabierali wprawy pod okiem pani Elżbiety Kubiszewskiej.Te kilkugodzinne warsztaty okazały się ciekawym i twórczym sposobem na spędzenie wolnego czasu, który poza tym, że przyniósł uczestnikom dużo radości, przypomniał bożonarodzeniowe tradycje, to pozwolił zostawić również trwałą pamiątkę w postaci unikatowych stroików świątecznych.Źródło: gmina Bartoszyce