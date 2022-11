W gminie Bartoszyce nie ma czasu na nudę. Uczniowie poznali problem uzależnień

„Nie czas na nudę” to tytuł konkursu plastyczno-literackiego organizowanego w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł". Ta ogólnopolska akcja Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu, objęta patronatem MEN, podejmuje problem profilaktyki uzależnień. Jej głównym celem jest promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Gminne Szkoły Podstawowe w Bezledach i Wojciechach, promując profilaktykę uzależnień, wzięły udział w konkursie stowarzyszenia.Z tej okazji, 24listopada, Wójt Gminy Bartoszyce Andrzej Dycha wspólnie z Pełnomocnikiem do Spraw Profilaktyki i Uzależnień Panią Haliną Wojtasik odwiedzili placówki składając podziękowania, gratulacje i wręczając dyplomy i książki uczestnikom konkursu. Podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu otrzymała również kadra pedagogiczna obu szkół. W tym roku wyróżnienia otrzymali uczniowie:: Patrycja Sienkiewicz, Barbara Szałkowska, Lena Fijał.: Helena Gola, Maciej Skrzypa, Sebastian Hamryga, Oliwier Karpiński i Angelika Karpińska.