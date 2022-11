Stoisko z Bisztynka zachwycało na VI Kongresie Przyszłości w Olsztynie

Z powiatu bartoszyckiego swoje wystąpienie miała wójt gminy Górowo Iławeckie, a stoisko – gmina Bisztynek, która zrobiła niesamowitą furorę. Wszystko to było możliwe dzięki zaangażowaniu całego zespołu: pracowników Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej, seniorek z UTW, Koła Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” z Unikowa oraz oraz że były wyroby wykonane szydełkiem przez Danutę Stawiarz i ekologiczne przetwory, głównie z dzikiej róży, Władysławy Bryl z Troszkowa.

Można było też podziwiać i zakupić wyroby wykonane szydełkiem przez Danutę Stawiarz i ekologiczne przetwory, głównie z dzikiej róży, Władysławy Bryl orax pierogi przygotowane przez Spółdzielnię Socjalną "Po sąsiedzku".

W rolę organizatora i koordynatora wcielił się dyrektor OKiAL Paweł Wołoch.



— Chcieliśmy pokazać to wszystko, czym nasza gmina Bisztynek stoi. Bisztynek zdaje się być zapomnianą krainą. Chcemy pokazać, że zarówno zdobnictwo, jak i tradycje to Warmia, czyli kraina gdzie leży Bisztynek. Przede wszystkim ceramika i rękodzieło. Prowadzimy rozległą działalność kulturalną związaną z tradycjami Warmii oraz Koła Gospodyń Wiejskich, które mają szeroki wachlarz produktów. W ramach OKiAL powstają wyroby rękodzielnicze oraz ceramika. Wielu mieszkańców gminy przygotowuje znakomite wyroby kulinarne. Są pszczelarze i ich miód, są syropy kwiatowe, herbaty czy susze owocowe, ale i wyroby wędliniarskie, sery, mięsiwa — mówi dyrektor OKiAL Paweł Wołoch.



Spośród wszystkich KGW, które funkcjonują w gminie Bisztynek w Olsztynie zaprezentowało się KGW „Stokrotki” z Unikowa. Problemem był czas, ponieważ większość kół działa w dni wolne i popołudniami, a Kongres odbył się w czwartek.



Alina Kudlińska Prezes KGW „Stokrotki” z Unikowa.

— Otrzymaliśmy wiadomość od dyrektora OKiAL-u i zorganizowałyśmy się. Przyjechaliśmy z pasztecikiem, świeżynką, dżemem jabłkowym, soczkami czarnego bzu, czarnej porzeczki malin, ale też nalewkami w wiśni i malin oraz winogron. Panie z Troszkowa przywiozły też susz na świąteczne kompoty. Za nami kolejny, VI Kongres Przyszłości który w tym roku zorganizowano w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM w Olsztynie. w wydarzeniu uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele rządu, instytucji, służb mundurowych oraz przedsiębiorców.Z powiatu bartoszyckiego swoje wystąpienie miała wójt gminy Górowo Iławeckie, a stoisko – gmina Bisztynek, która zrobiła niesamowitą furorę. Wszystko to było możliwe dzięki zaangażowaniu całego zespołu: pracowników Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej, seniorek z UTW, Koła Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” z Unikowa oraz oraz że były wyroby wykonane szydełkiem przez Danutę Stawiarz i ekologiczne przetwory, głównie z dzikiej róży, Władysławy Bryl z Troszkowa.Można było też podziwiać i zakupić wyroby wykonane szydełkiem przez Danutę Stawiarz i ekologiczne przetwory, głównie z dzikiej róży, Władysławy Bryl orax pierogi przygotowane przez Spółdzielnię Socjalną "Po sąsiedzku".W rolę organizatora i koordynatora wcielił się dyrektor OKiAL Paweł Wołoch.— Chcieliśmy pokazać to wszystko, czym nasza gmina Bisztynek stoi. Bisztynek zdaje się być zapomnianą krainą. Chcemy pokazać, że zarówno zdobnictwo, jak i tradycje to Warmia, czyli kraina gdzie leży Bisztynek. Przede wszystkim ceramika i rękodzieło. Prowadzimy rozległą działalność kulturalną związaną z tradycjami Warmii oraz Koła Gospodyń Wiejskich, które mają szeroki wachlarz produktów. W ramach OKiAL powstają wyroby rękodzielnicze oraz ceramika. Wielu mieszkańców gminy przygotowuje znakomite wyroby kulinarne. Są pszczelarze i ich miód, są syropy kwiatowe, herbaty czy susze owocowe, ale i wyroby wędliniarskie, sery, mięsiwa — mówi dyrektor OKiAL Paweł Wołoch.Spośród wszystkich KGW, które funkcjonują w gminie Bisztynek w Olsztynie zaprezentowało się KGW „Stokrotki” z Unikowa. Problemem był czas, ponieważ większość kół działa w dni wolne i popołudniami, a Kongres odbył się w czwartek.Alina Kudlińska Prezes KGW „Stokrotki” z Unikowa.— Otrzymaliśmy wiadomość od dyrektora OKiAL-u i zorganizowałyśmy się. Przyjechaliśmy z pasztecikiem, świeżynką, dżemem jabłkowym, soczkami czarnego bzu, czarnej porzeczki malin, ale też nalewkami w wiśni i malin oraz winogron. Panie z Troszkowa przywiozły też susz na świąteczne kompoty.

— Od czego swoją działalność zaczęło KGW „Stokrotki”?

— Od lepienia pierogów, co robimy do dzisiaj. Później nadszedł czas na inne produkty, a ostatnie są soczki. Doszłyśmy do wniosku, że jest to bardzo dobry pomysł.