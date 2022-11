Uroczysta gala w Warszawie

Wśród wyróżnionych znalazł się bartoszycki pilot rajdowy Adam Binięda, który często pojawiał się na podium, bo miał aż sześć nagród do odebrania.

- To był fantastyczny sezon - przyznał Binięda. - Prawie w każdym rajdzie podium, zwycięstwa w klasyfikacji generalnej oraz aż trzy tytuły mistrzowskie na koniec. Do tej pory myślałem, że zdobyłem dwa tytuły, ale podczas gali okazało się, że z Grześkiem Grzybem wywalczyliśmy jeszcze tytuł mistrzów Słowacji w klasyfikacji generalnej oraz w swojej klasie. Nie wziąłem udziału w całym cyklu, dlatego myślałem, że tytuł dostanie tylko kierowca, tymczasem okazało się, że ja też zostałem doceniony. Cieszę się, że nasza ciężka praca dała takie efekty.

Bartek Grabowski: - Sezon był dla nas bardzo udany, ponieważ na 6 rund w Dacia Duster Motrio Cup zawsze byliśmy na podium. Zdobywaliśmy także czołowe miejsca w kategorii T2. Wszystkie rajdy przejechane bez poważnych awarii, a nawet bez kapci, co traktujemy jako sukces. Rywalizacja była ciężką walką. W tym sezonie bardzo podniósł się poziom rywali i niejednokrotnie ścigaliśmy się na sekundy. Przez cały sezon staraliśmy się kontrolować balans między szybką jazdą a oszczędzaniem samochodu, co nam się udało. Duży wkład w te sukcesy ma mój doświadczony pilot Adam Binięda, który jest dodatkowym silnikiem w naszym aucie... To on zwalnia i przyśpiesza moją jazdę odpowiednimi komendami, za co chciałbym mu teraz bardzo podziękować. Dziękuję mu też za sportową atmosferę w samochodzie, za przekazane bardzo potrzebne uwagi, które doprowadziły nas do tytułu Mistrza Polski w DDMC oraz wicemistrza Polski w T2.

* Wyniki załogi Grabowski-Binięda, RSMP: 3 zwycięstwa w klasyfikacji generalnej (Rajd Rzeszowski, Rajd Śląska, Rajd Koszyc), 2. miejsca w Rajdzie Wisły i Rajdzie Polski

* Tytuły załogi Grabowski-Binięda: wicemistrz Polski w klasyfikacji generalnej RSMP, Asfaltowy Mistrz Polski, Szutrowy Wicemistrz Polski, wicemistrz Polski w klasie 2