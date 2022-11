Z pracy w Sępopolu pojechał na urlop... prosto za kraty

W poniedziałek (21.11.22r.), po godz. 14:30 policjanci z Bartoszyc patrolowali miasto i gminę Sępopol. Na jednej z ulic miasta zauważyli mężczyznę wykonującego prace budowlane. Jego wygląd odpowiadał rysopisowi osoby poszukiwanej listem gończym, co było podstawą do legitymowania mężczyzny.

Spostrzegawczość funkcjonariuszy potwierdził policyjny system, w którym widniała informacja o konieczności zatrzymania 40 – latka. Mieszkaniec gminy Sępopol ma na koncie wyrok 5 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicyzm pomimo cofniętych uprawnień w drodze decyzji administracyjnej. Dodatkowo był poszukiwany przez miejscową prokuraturę do ustalenia miejsca pobytu do celów prawnych. Mężczyzna trafił do policyjnej celi, a następnie do zakładu karnego.

KPP Bartoszyce