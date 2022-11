Mieszkanka gm. Bisztynek znęcała się na partnerem

Zwykle to kobiety są ofiarami przemocy w rodzinie, jedna od tej zasady zdarzają się wyjątki. 43-latka, mieszkanka gminy Bisztynek usłyszała zarzut znęcania się nad partnerem. Teraz może usłyszeć wyrok nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Sobotni wieczór (19.11.22r.), dla 43 – letniej kobiety zakończył się zatrzymaniem w policyjnej celi. Wcześniej mieszkanka gminy Bisztynek awanturowała się z partnerem, który uciekł przed nią do siostrzeńca. Mężczyzna bał się wrócić do mieszkania i na przyjazd policji czekał u rodziny. Policjanci zastali w mieszkaniu pijaną kobietę, która twierdziła, że nie wie, o co chodzi, a następnie, gdy zobaczyła partnera krzyczała na niego i groziła mu śmiercią. Istniała konieczność zatrzymania kobiety.

Jej partner złożył zawiadomienie o znęcaniu się nad nim przez 43 – latkę w okresie ostatnich 5 lat. W czasie, gdy trzeźwiała w policyjnej celi, policjanci zgromadzili materiał dowodowy i przedstawili jej zarzut psychicznego i fizycznego znęcania się nad partnerem. Prokurator wydał postanowienie oddające 43 – latkę pod policyjny dozór, zobowiązał ją do wyprowadzki od partnera i zakazał kobiecie bezpośredniego kontaktu z pokrzywdzonym.

Osoby dotknięte przemocą domową znajdą pomoc u swojego dzielnicowego. Kontakty do poszczególnych policjantów można znaleźć na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach w zakładce DZIELNICOWI i w darmowej aplikacji „Moja Komenda”. W sytuacjach nagłych należy dzwonić na nr alarmowy 112.

KPP Bartoszyce