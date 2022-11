Turnieje w Bartoszycach i Bezledach

Gdy około godziny 9 pojawiliśmy się na stadionie, to prawie całe boisko było jeszcze zielone, ale już po godzinie było na nim 10 centymetrów śniegu - wyjaśnia Jan Kadziewicz, który na ławce trenerskiej musiał zastąpić nieobecnego Pawła Miłoszewskiego (wiadomo: służba nie drużba). - W efekcie warunki były typowo zimowe. Oczywiście wyniki były sprawą drugorzędną, tym bardziej że zagraliśmy w mocno przetrzebionym składzie, bo aż sześciu naszych podstawowych zawodników tego samego dnia wzięło udział w turnieju służb mundurowych w Bezledach (rozkaz w wojsku rzecz święta - red.).

W Victorii zabrakło zatem Mateusza Rodaka, Krzysztofa Kudlickiego, Jakuba Figata, Kamila Rubażewicza, Macieja Kadziewicza i Roberta Daszkiewicza. Inaczej do tematu podeszła Polonia Lidzbark Warmiński.

- Przyjechała w najmocniejszym składzie. Widać, że to czołowa drużyna IV ligi - dodaje Jan Kadziewicz. - W meczu z nami stworzyła wiele sytuacji, jednak śnieg przeszkadzał nawet w komentowaniu meczu, a co dopiero mówić o graniu - dodaje ze śmiechem opiekun bartoszyckiego zespołu. Ostatecznie czwartoligowiec wygrał 2:0, po czym uporał się też 4:2 z juniorami Stomilu Olsztyn. W trzecim pojedynku turnieju gospodarze przegrali 0:1 ze Stomilem.

Zanim jednak piłkarze wybiegli na zaśnieżone boisko, to prezes Victorii Sebastian Murzyn oraz sekretarz miasta Bartoszyce Robert Pająk odsłonili tablicę upamiętniającą piłkarzy, trenerów i działaczy, którzy przez 70 lat tworzyli - i wciąż tworzą - historię bartoszyckiego klubu. Poza tym Robert Pająk wręczył prezesowi „Vikci” pamiątkowy grawerton oraz list gratulacyjny od burmistrza Piotra Petrykowskiego.

Turniej na stadionie był trzecim wydarzeniem organizowanym przez Victorię w ramach jubileuszu 70-lecia. Wcześniej w hali przy ul. Słowackiego dwukrotnie spotykały się dziecięce i młodzieżowe drużyny piłkarskie.

A we wspomnianym V Turnieju Charytatywnym Służb Mundurowych „Gramy dla Ady” w Bezledach, jak już informowaliśmy, rywalizowało dziewięć zespołów. Zgodnie z przewidywaniami zwyciężyła - oparta o graczy Victorii - 20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana. Nie to było jednak najważniejsze, bo przede wszystkim chodziło o zbiórkę pieniędzy dla chorej Ady. Trzeba przyznać, że akcja się powiodła, bowiem zebrano ponad 3700 złotych.

Pozostałe miejsca zajęli: 2. Zakład Karny w Kamińsku, 3. Straż Graniczna, 4. Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach, 5. Urząd Gminy w Bartoszycach, 6. KP Pomarańcze - Fundacja Serduszko, 7. Ochotnicza Straż Pożarna Wojciechy, 8. Polonia Lidzbark Warmiński, 9. Stowarzyszenie Mali Wielcy Ratownicy.

* Wyróżnienia indywidualne: najlepszy zawodnik: Dominik Sierocki; najlepszy bramkarz: Łukasz Piotrowski; najlepszy strzelec: Kamil Krupiński.

* Sędziowie: Adam Lewkowicz, Piotr Cierpicki

* Sponsorzy: Urząd Gminy w Bartoszycach, PHU PS-BUD Agnieszka Sieniuć, ATA-Technik Twoje Bartoszyce, piekarnia więzienna