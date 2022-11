Zdrowie, muzyka i pogoda ducha zagościły w Sępopolu

Seniorzy z gminy Bartoszyce Ogólnopolski Dzień Seniora uczcili we własnym gronie. 19 listopada w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sępopolu odbyło się spotkanie z dietetykiem Moniką Majcher-Lipiejko na temat zdrowego żywienia. Drugim punktem programu było podsumowanie inicjatywy edukacyjno-promocyjnej pt. „W zdrowym lesie, zdrowy duch”, zrealizowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Sępopolu.Później pomieszczenia sępopolskiej placówki kulturalnej wypełniła muzyka.Przedszkolaki z oddziału przedszkolnego w Ponikach swoim występem podziękowały za zorganizowanie im wielopokoleniowej wycieczki do lasu. Później Teatr Muzyczny Hals z Gdyni przedstawił sztukę „Piosenka jest dobra na wszystko", która pozwoliła uczestnikom cofnąć się czasie i posłuchać utworów z dawnych lat. A ponieważ śmiech to zdrowie, nie zabrało również dobrej dawki żartów.Dzień Seniora był pierwszą tego typu inicjatywą w Sępopolu. Organizatorzy liczą na to, że na stałe wpisze się w kalendarz imprez, gdyż aktywnych i chętnych do działania seniorów w gminie Sępopol nie brakuje.— Korzystając z okazji chciałabym jeszcze raz w imieniu swoim oraz moich współpracowników życzyć zdrowia, radości oraz nieustającej chęci do działania wszystkim naszym seniorom — dodaje dyrektor M-GOK Dominika Grykin-Tołoczko.