Microcar rozbił się na drzewie na trasie z Górowa Iławeckiego. Przyczyną była awaria opony

W piątek 18.01.22r., po godz. 7:00 policjanci z bartoszyckiej drogówki interweniowali w związku ze zdarzeniem drogowym, do którego doszło nieopodal Górowa Iławeckiego na trasie do Lidzbarka Warmińskiego. Microcar marki Ligier X – Too zderzył się z przydrożnym drzewem. Kierował nim 71 – latek, który jechał z żoną. Mężczyzna był trzeźwy i posiadał stosowne uprawnienia. Powiedział policjantom, że w czasie jazdy strzeliła opona, co skutkowało utratą panowania nad autem, które uderzyło w drzewo. Żona mężczyzny trafiła do szpitala, gdzie została opatrzona.

Z ustaleń policjantów wynika, że powodem tego nieszczęśliwego zdarzenia była niezawiniona usterka opony. W związku z tym 71 – latek nie poniesie żadnych prawnych konsekwencji.

Źródło: KPP Bartoszyce