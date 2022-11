Poszukiwana przez Sąd w Kutnie odnalazła się w Bartoszycach

W środę 9 listopada policjanci patrolujący Bartoszyce zauważyli 27-latkę, która – jak podejrzewali – spożywała alkohol. Po wylegitymowaniu okazało się, że kobieta jest poszukiwana do odbycia 25 dni zastępczej kary pozbawienia wolności za wykroczenia. To wyroki Sądu Rejonowego w Kutnie. Kobieta była też poszukiwana do ustalenia miejsca pobytu do celów karnych. Przez najbliższe dni miejsce jej pobytu będzie stałe: zakład karny.

KPP Bartoszyce