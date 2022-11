Przekazanie samochodów ratowniczo-gaśniczych do OSP Kandyty i OSP Toprzyny

Kolejne wozy ratowniczo-gaśnicze trafiły do zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej7 listopada w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach odbyło się przekazanie samochodów ratowniczo-gaśniczych PSP i OPS. MAN z 2013 roku, dotychczas stacjonujący w Bartoszycach został przekazany do OSP w Pieszkowie. Wydarzenie uruchomiło dalsze przesunięcia wozów z gminy Górowo Iławeckie.12 listopada Mercedes Artego z OSP Pieszkowo został przesunięty do OSP Kandyty, które z kolei pożegnały się z pełnoletnim Starem 266. Ten odbył swoją podróż na nowe miejsce służby do OSP Toprzyny.