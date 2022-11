Trwają przygotowania do Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Konkursy ogłosił powiat bartoszycki, miasto Bartoszyce i gm. wiejska Bartoszyce

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Wolontariatu w trzech samorządach rozpoczęto przyjmowanie kandydatów do tytułu Wolontariusza Roku. To doskonała okazja do wyróżnienia tych, którzy na co dzień pomagają innym.

W związku z przypadającym na 5 grudnia Międzynarodowym Dniem Wolontariusza w samorządach ruszyły konkursy, których celem jest wyłonienie najbardziej zaangażowanych społeczników.

Swój konkurs ogłosił Powiat Bartoszycki. Kandydatów i kandydatki do tytułu „Wolontariusz - Wolontariuszka Roku 2022 Powiatu Bartoszyckiego” mogą zgłaszać jednostki powiatowe, instytucje, organizacje, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, członkowie Zarządu Powiatu Bartoszyckiego, Radni Powiatu Bartoszyckiego oraz osoby fizyczne. Zgłoszenia należy przesłać do 23 listopada, godz. 15:00.

Komisja będzie brała pod uwagę działalność wolontariacką osób nominowanych, w szczególności w odniesieniu do znaczenia tej działalności dla Powiatu Bartoszyckiego, tzn. mieszkańców powiatu, jednostek powiatowych, zadań samorządu powiatowego.

Wręczenie statuetek w konkursie miejskim i powiatowym odbędzie się podczas Gali w Bartoszyckim Domu Kultury 5 grudnia.

W Bartoszycach organizacje pozarządowe kandydatów do tytułu „Laur Aktywności” oraz „Wolontariusz Roku 2022 Miasta Bartoszyce” mogą zgłaszać do 17 listopada.

„Laur Aktywności” dotyczy najlepszej inicjatywy organizacji pozarządowych w dziedzinie: pomoc społeczna, sport i rekreacja oraz kultura i edukacja. Konkursem objęte są wszelkie zrealizowane inicjatywy (projekty) organizacji pozarządowych, miasta Bartoszyce skierowane na rzecz pożytku publicznego w roku 2022.

Organizacje pozarządowe i związki mają prawo zgłosić co roku jednego, a jednostki organizacyjne urzędu oraz instytucje podległe po dwóch kandydatów.

O wolontariuszach nie zapomina również gmina Bartoszyce, która swój konkurs ogłosiła już 21 października. Kandydaci będą wybierani w następujących kategoriach: „Osoba indywidualna” (w tym młodzież od 13 r.ż.), „Honorowy Wolontariusz Gminy Bartoszyce’’ oraz „Grupy formalne i nieformalne".

W każdej z tych kategorii wybrano grupy tematyczne: „Pomoc społeczna i ochrona zdrowia”, „Edukacja, sport i kultura” oraz „Aktywizacja środowiska lokalnego”. Zgłoszenia należy złożyć osobiście lub elektronicznie, przesyłają skan do 19 listopada.

Jak będzie dokonywany wybór?

Miasto Bartoszyce

W konkursie organizowanym przez Urząd Miasta w Bartoszycach nie powołano Komisji. W kategorii „Laur Aktywności” decyzję o przyznaniu wyróżnień podejmuje Burmistrz Miasta Bartoszyce, który jako organizator ma prawo zgłaszać inicjatywy do wyróżnienia oraz modyfikować kategorie.

W kategorii „Wolontariusz Roku 2022 Miasta Bartoszyce” przewidziano trzy etapy. Na ostatnim burmistrz Piotr Petrykowski dokona weryfikacji i zatwierdzi bądź odrzuci kandydatury do wyróżnień podczas Gali Wolontariusz Roku. W regulaminie nie podano kryteriów zatwierdzenia lub odrzucenia danej nominacji.

Gmina wiejska Bartoszyce

W konkursie do oceny zgłoszonych kandydatów oraz wyboru laureatów zostanie powołana Kapituła Konkursu „Wolontariusz Roku 2022”. W jej skład wchodzą: dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z-ca Wójta Gminy Bartoszyce, Dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. Z tego grona wybrany zostanie przewodniczący. Zgodnie z regulaminem, w przypadku braku jednomyślności pomiędzy członkami Kapituły odbędzie się głosowanie zwykł większością głosów.

Starostwo Powiatowe

Do oceny wniosków do tytułu „Wolontariusz-Wolontariuszka Roku 2022 Powiatu Bartoszyckiego” Starosta powoła komisję, która dokona oceny wniosków, a następnie nominuje do tytułu „Wolontariusz-Wolontariuszka Roku 2022 Powiatu Bartoszyckiego”.

W jej skład wejdą członkowie Zarządu Powiatu, osoby zaufania publicznego, autorytety społeczne, gospodarcze oraz inne osoby zaproszone przez Starostę Powiatu Bartoszyckiego z wyłączeniem osób składających wniosek.

W razie braku jednomyślności w Komisji decyzja zostanie podjęta przez głosowanie większością głosów. W przypadku równej ich liczby, rozstrzygającym jest głos Przewodniczącego/cej Komisji.

Następnie nominacje zostaną przekazane Staroście, który po zasięgnięciu opinii Komisji przyzna tytuł „Wolontariusz-Wolontariuszka Roku 2022 Powiatu Bartoszyckiego”.

