Remis=spadek w tabeli

Victoria, Mazur Ełk, Vęgoria, Victoria, Błękitni - oto liderzy grupy 1 po pięciu ostatnich kolejkach! Jak widać, co tydzień lider się zmienia, chociaż tym razem wydawało się, że zespół z Bartoszyc utrzyma się na pierwszym miejscu, bo na swoim stadionie podejmował słabo spisującego się Mazura Pisz. Do tej pory goście na wyjeździe zdobyli tylko 3 punkty (1:0 z Roną), w pozostałych meczach doznając sześciu porażek (0:2, 1:6, 0:2, 2:4, 0:3, 0:5). Wydawało się, że w meczu z liderem nie powiększą swego skromnego dorobku, tymczasem niespodziewanie zdołali zremisować. Pozycji Mazura w tabeli to nie poprawiło, natomiast remis dla Victorii oznaczał spadek z pierwszego na trzecie miejsce.

Warto jednak wiedzieć, że bartoszyczanie zagrali bez kilku kluczowych zawodników, co odbiło się na jakości gry. Wynik w 8. min otworzył Gajkowski z rzutu karnego. Potem Victoria miała trzy dogodne sytuacje, m.in. po główce Daszkiewicza piłka trafiła w poprzeczkę. Niewykorzystane okazje zemściły się w 83. min, kiedy goście doprowadzili do remisu.

W tej sytuacji nowym liderem zostali Błękitni, spadkowicz z forBET IV ligi, którzy wysoko ograli Łynę. Postawa zespołu z Pasymia jest sporą niespodzianką, bo początek sezonu Błękitni mieli bardzo słaby - co prawda zaczęli od 3:1 z Żaglem, ale potem było lanie w Bartoszycach (Victoria wygrała 5:0!), bezbramkowy remis z Mazurem Ełk i 2:2 z Korszami. Jednak w następnych 10 meczach pasymianie zaliczyli 9 zwycięstw i jedną porażkę, w efekcie dzisiaj są nowym liderem.

* Victoria Bartoszyce - Mazur Pisz 1:1 (1:0)

1:0 - Gajkowski (8 k), 1:1 - Owczarczyk (83)

* Błękitni Pasym - Łyna Sępopol 4:1 (1:1)

0:1 - Antczak (32), 1:1 - Król (41), 2:1, 3:1 - Kulesik (51, 58), 4:1 - Plonkowski (85)



* Śniardwy Orzysz - MKS Korsze 2:1 (1:1)

* Vęgoria Węgorzewo - Mazur Ełk 4:2 (0:2)

0:1 - Denert (15), 0:2 - Dziegielewski (40), 1:2 - Goliniewski (51), 2:2 - Boluta (64), 3:2 - Pawlukiewicz (75), 4:2 - Maliszewski (90+2)



* Rona 03 Ełk - Żagiel Piecki 0:0

* LKS Różnowo - Czarni Olecko 1:0 (0:0)

1:0 - Goliszewski (58)

* Warmia Olsztyn - Orlęta Reszel 4:1 (0:1)

0:1 - Romańczuk (14), 1:1, 2:1 - Laszuk (61, 74), 3:1 - Filipek (87), 4:1 - Osowski (90+4)



* Wilczek Wilkowo - MKS Jeziorany 2:1 (0:0)

PO 14 KOLEJKACH

1. Błękitni 32 35:15

2. Vęgoria 32 35:14

3. Victoria 31 33:10

4. Mazur E. 29 43:14

5. Wilczek 28 31:30

6. Korsze 26 42:23

7. Śniardwy 20 28:33

8. Warmia 19 39:30

9. Orlęta 19 22:31

10. Jeziorany 18 20:23

11. Łyna 16 20:30

12. Rona 14 22:27

13. Różnowo 12 15:26

14. Czarni 11 22:33

15. Mazur P. 7 13:41

16. Żagiel 2 13:53