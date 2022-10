Lider znowu jest z Bartoszyc!

Przed 13. kolejką Paweł Miłoszewski, trener Victorii, zauważył, że chociaż jego zespół przegrał dwa ostatnie mecze, to w sobotę ponownie może zostać liderem. Wystarczy „tylko”, żeby Victoria ograła Vęgorię, a Mazur Ełk stracił punkty z Korszami. No i dokładnie tak się stało! Jednak zwłaszcza ten drugi wynik, czyli bezbramkowy remis, nie jest jakąś sensacją, bo przecież tydzień temu Korsze boleśnie obiły Victorię (4:1).

A wracając do meczu w Bartoszycach, to gospodarze mieli kilka sytuacji - groźnie strzelał Kaplewski, a Gajkowski trafił w słupek - ale do 87. min utrzymał się wynik bezbramkowy. Wtedy jednak sprawę w swoje ręce, a raczej nogi, wziął Miłoszewski, grający trener Victorii, zdobywając zwycięskiego gola.



* Victoria Bartoszyce - Vęgoria Węgorzewo 1:0 (0:0)

1:0 - Paweł Miłoszewski (87)

* Łyna Sępopol - LKS Różnowo 2:1 (1:1)

1:0 - Marcin Polkowski (25), 1:1 - Krystian Drężek (31), 2:1 - Piotr Gigielewicz (90+3)

* Wilczek Wilkowo - Śniardwy Orzysz 4:2 (2:2)

0:1, 0:2 - Paweł Adamiec (20, 34), 1:2, 2:2 - Jakub Kalisz (42, 45), 3:2 - Marek Grabowski (52), 4:2 - Mariusz Grabowski (90+4)

* MKS Jeziorany - Warmia Olsztyn 1:1 (1:1)

0:1 - Sebastian Śniadach (18), 1:1 - Adam Błaszczyk (41)



* Orlęta Reszel - Błękitni Jurand Pasym 0:4 (0:1)

0:1 - Maksymilian Konopka (45), 0:2 - Jakub Kulesik (60), 0:3 - Dawid Manowski (69), 0:4 - Marcin Łukaszewski (90)

* Czarni Olecko - Rona 03 Ełk 2:2 (1:1)

1:0 - Bartosz Wiktorzak (10), 1:1 - Kamil Jabłoński (21), 1:2 - Paweł Uszyński (64), 2:2 - Bartosz Wiktorzak 10, 68



* Mazur Ełk - MKS Korsze 0:0

* Mazur Pisz - Żagiel Piecki 3:0 (3:0)



GRUPA 1

1. Victoria 30 32:9

2. Błękitni 29 31:14

3. Mazur E. 29 41:10

4. Vęgoria 29 31:12

5. Korsze 26 41:21

6. Wilczek 25 29:29

7. Orlęta 19 21:27

8. Jeziorany 18 19:21

9. Śniardwy 17 26:32

10. Warmia 16 35:29

11. Łyna 16 19:26

12. Rona 13 22:27

13. Czarni 11 22:32

14. Różnowo 9 14:26

15. Mazur P. 6 12:40

16. Żagiel 1 13:53