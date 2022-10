Utrudnienia w okolicy Nowej Karczmy. Mercedes uderzył w drzewo

Około godz. 16:30 strażacy zostali powiadomieni o wypadku, do którego doszło w okolicy Nowej Karczmy, na trasie pomiędzy Bartoszycami, a Górowem Iławeckim. Z nieznanych przyczyn kierujący mercedesem 63-latek zjechał na pobocze, a następnie uderzył w drzewo. Mężczyzna nie potrafił wyjaśnić, jak doszło do zdarzenia. Kierujący jechał sam, a ponieważ został zabrany do szpitala, nie był badany na zawartość alkoholu w organizmie na miejscu zdarzenia. Krew zostanie pobrana do badania w laboratorium.Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo śledcza, która wykonuje oględziny miejsca wypadku. Policjanci zorganizowali objazd, a gospodarz z Nowej Karczmy umożliwił przejazd przez swoją posesję. W Górowie Iławeckim patrol informuje o utrudnieniach i możliwości zawrócenia.Utrudnienia potrwają około 2 h, tj. do godz. 20.00red. bartoszyce@gazetaolsztynska.pl