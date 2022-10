Drugi wyjazdowy triumf BSMS

* Wybrzeże Gdańsk - BSMS Bartoszyce 32:34 (16:15)

Trzy wyjazdy - dwa zwycięstwa! Tak jest bilans bartoszyckiego zespołu w tym sezonie. Warto przypomnieć, że w poprzednich rozgrywkach BSMS w obcej hali wygrało tylko raz - (z rezerwami olsztyńskiego Szczypiorniaka).

Nic więc dziwnego, że faworytem niedzielnego meczu byli gdańszczanie, którzy co prawda dwa ostatnie ligowe spotkania przegrali, ale za każdym razem jedynie dwoma bramkami. No i początek pojedynku należał do Wybrzeża, które szybko osiągnęło sześciobramkową przewagę (12:6). Jednak goście w końcu się ogarnęli i stopniowo zaczęli odrabiać straty, w efekcie przed drugą połową do rywali tracili tylko jedną bramkę.

A po przerwie było jeszcze lepiej, bo podopieczni Andrzeja Cichockiego w końcu objęli prowadzenie, które - mimo starań gospodarzy - dowieźli do końcowego gwizdka.

Najwięcej bramek dla opartej na juniorach i juniorach młodszych bartoszyckiej drużyny zdobyli Filip Tokarz (14) i Dominik Jankowski (10).

* Inne wyniki 4. kolejki: AZS UKW Bydgoszcz - Sambor Latocha Agropom Tczew 35:32 (15:13), Jedynka Kodo Morąg - SMS ZPRP II Kwidzyn 36:25 (18:13), MTS Kwidzyn - AZS Fahrenherit Gdańsk 25:22 (13:9), Czarni Olecko - Szczypiorniak II Olsztyn 39:29 (17:17), Handball Czersk - Pogoń Handball Szczecin 31:32 (11:14).