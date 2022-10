Gm. Górowo Iławeckie: Na imprezie pokłócił się z dziewczyną i wsiadł do auta. Zatrzymał się na drzewie.

W nocy z niedzieli na poniedziałek (16/17.10.22r.), policjanci interweniowali w jednej z miejscowości w gminie Górowo Iławeckie. Kierowca VW uderzył tam w przydrożne drzewo. Na miejscu zdarzenia policjanci zastali młodego mężczyznę – był pijany. Przyznał policjantom, że to on kierował passatem. Opowiedział, że był na imprezie u znajomych, gdzie pokłócił się z dziewczyną. Zdenerwowany tą sytuacją poszedł do domu i bez niczyjej wiedzy zabrał auto, bo chciał pojechać do Górowa Iławeckiego. Daleko nie odjechał, bo jeszcze w obrębie miejscowości zderzył się z drzewem. Twierdził, że na drogę wybiegło jakieś zwierzę, jednak z pewnością nie bez znaczenia w tej sytuacji miał krążący w jego organizmie alkohol. Badanie wykazało obecność ponad 1,7 promila w organizmie 18 – latka.

Mężczyzna stracił prawo jazdy, które posiadał zaledwie kilka miesięcy. Konsekwencją kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości jest proces karny.

Kodeks karny pijanym za kierownicą przewidział karę do 2 lat pozbawienia wolności zakaz kierowania pojazdami mechanicznym na okres, co najmniej 3 lat i świadczenie pieniężne w kwocie niemniejszej niż 5 tys. zł., na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych i Pomocy Postpenitencjarnej.

Źródło: KP Bartoszyce

red. dar