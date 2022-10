Obrazy Teresy Barszcz-Ward znalazły się na wystawie 51. Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej

Pani Teresa swoją codzienność dzieli pomiędzy Anglię i wieś Długa pod Sępopolem. Jest poetką - jedną z założycieli Bartoszyckiej Grupy Literackiej Barcja - pisarką oraz... malarką. Dwa z jej obrazów znalazły się na wystawie 51. Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej, zorganizowanej w Mrągowskim Centrum Kultury.

W podróży do Mrągowa towarzyszyły jej burmistrz Sępopola Irena Wołosiuk oraz dyrektorka Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu Dominika Grykin-Tołoczko.

— Wystawa była dla mnie lekcją i nauką. Po raz pierwszy moje obrazy wystawione zostały przed tak dużym forum. Dziękuję pani dyrektor Dominice Grykin-Tołoczko za to, że zachęciła mnie i zmobilizowała do przystąpienia do konkursu. Jest to dla mnie wspaniałe doświadczenie. Tak naprawdę byłam przekonana, że moje obrazy trafią do ośrodka kultury w Sępopolu, a potem na wystawę. Nie wiedziałam, że trafią na tak prestiżowy konkurs. Z pewnością do kolejnej edycji przygotuję się lepiej — śmieje się pani Teresa.Sukces mieszkanki gm. Sępopol podkreśla dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu.— Bardzo się cieszymy — mówi Dominika Grykin-Tołoczko, — że mieszkańcy naszej gminy wychodzą ze swoją twórczością w świat. Prace pani Teresy raz pierwszy wzięły udział w podobnym przedsięwzięciu i wierzymy, że nie ostatni.