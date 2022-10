W Bezledach pojechali dla 12-letniej Marleny z Bartoszyc

Drift-Show wpisał się już na stałe w krajobraz imprez organizowanych na terenie Bisztynka. Jak już wcześniej informowaliśmy, Mirosław Bolibok poszukuje nowego miejsca. Wszystko jest na dobrej drodze, o czym świadczy pierwsza edycja Drift Show w Bezledach, która od razu pobiła dwa rekordy. Kilkunastu kierowców wzięło udział w akcji charytatywnej na rzecz 12-letniej Marleny.— Zaproponowałam Mirosławowi Bolibokowi — opowiada Małgorzata Niebrzegowska — zorganizowanie wydarzenia na rzecz pomocy 12-letniej Marlenie z Bartoszyc, u której stwierdzono nowotwór. Po rozmowie ze mną od razu przystąpił do działania.Bardzo szybko w inicjatywę zaangażowała się gmina Bartoszyce.— Cieszymy się — mówi wójt Andrzej Dycha, — że jako gmina możemy wesprzeć tą wspaniałą inicjatywę. Zaangażowały się osoby prywatne, ale i Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy.Gmina Bartoszyce stanęła na wysokości zadania, a nawet… zdecydowanie przeskoczyła poprzeczkę. Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach zapewniło nagłośnienie, namioty, „dmuchańce”, a nawet przygotowało krótki, dynamiczny film promujący wydarzenie.Wspomnianych atrakcji było naprawdę sporo, a co ciekawe, wydarzenie zdecydowanie przekroczyło teren gminy Bartoszyce. W Bezledach pojawiło się dwanaście ekip z Lidzbarka Warmińskiego, Bartoszyc, Sątop, Biskupca, Frankowa, Świętej Lipki i Kętrzyna. W akcję włączyli się wolontariusze, przedsiębiorcy, KGW KGW Kwadrat z Wojciech, KGW Nasturcje z Wajsnor, sołectwo Wirwilty i Stowarzyszenie „Dolina Róż”. Środki finansowe na pomoc Marlenie przeznaczyli również sponsorzy KGW w Kramarkach, które wystawiło stoisko z żywnością oraz wyrobami rękodzielniczymi.W Bezledach pojawił się również Piotr „Dziki" Łukjanowicz, na co dzień pracujący w Ośrodku Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku. Jego udział w Drift Show Bezledy, czyli stworzenie graffiti na folii był oczywisty.— Z Mirkiem Bolikiem współpracuję już w czwartym Droft Show. Kiedy zaproponował mi kolejne wydarzenie, decyzję podjąłem od razu szczególnie dlatego, że była to akcja charytatywna.Biletem wstępu na „plac burczany” w Bezledach było wrzucenie datków na pomoc Marlenie do specjalnie przygotowanych puszek, które zostały umieszczone również na stoiskach. Można było na nich – po wpłacie do puszki – skosztować ciast, grochówki, bigosu, pierogów, kanapek ze swojską wędliną lub smalcem i ogórkiem. Nie zabrakło też kawy i herbaty.W Bezledach wystąpiło 12 kierowców, a z przejazdu Drift Taxi – ceną było przekazanie pieniędzy do puszki – skorzystało około 150 osób. Warto dodać, że drifterzy w wydarzeniu biorą udział charytatywnie, inwestując swój czas, spalone paliwo i… opony. Na jeden pokaz zużywanych jest nawet 10 zestawów i choć nie są one nowe, również stanowią koszt.Najmłodszym kierowcą Drift Taxi był znany naszym czytelnikom, mieszkający na terenie gminy Bisztynek 14-letni Dominik Klimek z Bartoszyckiego Klubu Kyokushin Karate. Jego obecność mogła zaskoczyć, dlatego zapytaliśmy jego tatę, Grzegorza Klimek o bezpieczeństwo driftowania. Co odpowiedział? Przeczytacie w najnowszym wydaniu papierowym "Gońca Bartoszyckiego", które ukaże się 20 października. Zajdziecie tam również kilka informacji o tym, jakich przeróbek w autach dokonują drifterzy, by zapewnić sobie bezpieczeństwo, a widzom dostarczyć wrażeń.Jak szacuje organizator, „plac buraczany” w Bezledach przyciągnął ponad 800 osób, a na pomoc Marlenie zebrano około 17 tysięcy złotych. To ogromy sukces, szczególnie jak na pierwszą edycję Drift Show Bezledy.[color=red][b]Mirosław Bolibok z pierwszego Drift Show Bezledy jest bardzo zadowolony i zaznacza, że liczy na dalszą współpracę z właścicielem placu z Bezled oraz gminą Bartoszyce.— Wszyscy, którzy znaleźli się na Drift Show Bezledy są organizatorami wydarzenia i należą się im gratulacje i podziękowania — dodaje Mirosław Bolibok.Również o planach kolejnych wydarzeń oraz wymaganiach niezbędnych do organizacji Drift Show przeczytacie już w czwartek w kolejnym papierowym wydaniu „Gońca Bartoszyckiego”.dar