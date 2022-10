Kolejny Drift Show odbędzie się w… Bezledach

Drift Show Bezledy odbędzie się 16 października 2022 r. o godzinie 12:00 na placu buraczanym w Bezledach. W trakcie wydarzenia będą zbierane fundusze na pomoc dla 12-letniej Marleny. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Andrzej Dycha, Wójt Gminy Bartoszyce.

Dotychczas Drift Show odbywało się w Bisztynku. Najbliższa impreza charytatywna odbędzie się jednak w Bezledach, na tzw. „placu buraczanym”.

— Plac należy do prywatnej firmy — mówi Patryk Wąsowicz, dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach, — a gmina Bartoszyce zapewnia zaplecze techniczne, czyli namioty, nagłośnienie, "dmuchańce", czy też malowanie twarzy.Właściciel firmy, do której należy plac wyraził zgodę na jego użyczenie. Czy to oznacza koniec Drift Show w Bisztynku?— Chcemy działać w kilku lokalizacjach — odpowiada Mirosław Bolibok. — Plac w Bisztynku jest pomniejszony i dostępny tylko i wyłącznie do treningów. Dlatego też szukaliśmy innych lokalizacji. Miejsce jest bardzo dobre, a nawiązana właśnie współpraca z gminą Bartoszyce układa się bardzo dobrze. Jeżeli niedzielna zbiórka okaże się sukcesem, będziemy chcieli współpracować nadal. Jeśli będzie możliwość, chcielibyśmy spotykać się również w Bezledach na treningach raz w miesiącu.Organizatorzy uczulają kierowców, by na odcinku od skrętu z Bezled w kierunku Górowa Iławeckiego do cmentarza zdjąć nogę z gazu.