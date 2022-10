Bartoszyce. Mąż rzucił taboretem, a trafił... za kraty

W sobotę (8.10.22r.), przed godz. 16:00 policjanci interweniowali w jednym z mieszkań w Bartoszycach, gdzie doszło do awantury. Policjanci ustalili, że w trakcie spożywania alkoholu na urodzinach teściowej, 31 – latka została uderzona taboretem przez męża. Kobieta z urazem głowy trafiła do szpitala. 38 – letni mąż kobiety w chwili zatrzymania miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Następnego dnia kobieta zdecydowała się opowiedzieć policjantom, że jej mąż już od kilku miesięcy źle ją traktuje. Wyzywa, poniża i bije. 31 – latka złożyła zawiadomienie o przestępstwie znęcania się nad nią przez męża. Istniała konieczność zapewnienia kobiecie bezpieczeństwa. W związku z tym zapadła decyzja o wydaniu jej mężowi nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania i zakazu zbliżania się w jego okolicę. 38 – latek po zwolnieniu z policyjnej celi wrócił do domu tylko po osobiste rzeczy i w obecności funkcjonariuszy musiał się wyprowadzić.

Nakaz/zakaz obowiązuje przez okres 14 dni, a osoba pokrzywdzona ma możliwość wnioskowania do sądu o jego przedłużenie.

W okresie obowiązywania nakazu/zakazu Policja zobowiązana jest, do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy nakaz/zakaz nie jest naruszany, przy czym pierwsze sprawdzenie odbywa się następnego dnia po jego wydaniu. W przypadku niestosowania się do wydanego przez Policję zakazu/nakazu ustawodawca przewidział sankcje w Kodeksie wykroczeń – czyn zabroniony art. 66b zagrożony jest karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Równolegle toczy się postępowanie w sprawie znęcania się 38 – latka nad żoną. Za to przestępstwo grozi do 5 lata pozbawienia wolności.

źródło: KPP Bartoszyce