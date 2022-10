Seniorzy z powiatu bartoszyckiego zasługują na szacunek i… wybieg. Dowiodła tego konferencja w Olsztynie

Środa 5 października zaznaczyła się w złotymi zgłoskami w kalendarzu wydarzeń senioralnych powiatu bartoszyckiego. Podczas Wojewódzkiej Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyróżniono bowiem seniorów z naszego województwa.

— Ogromnie cieszymy się z wyróżnienia — opowiada Joanna Kozłowska, koordynatorka działań UTW w Górowie Iławeckim, — które otrzymał Uniwersytet Trzeciego Wieku w Górowie Iławeckim. Chociaż jesteśmy niewielkim miasteczkiem, możemy poszczycić się sporą grupą aktywnych seniorów. Dzisiaj spływają do nas gratulacje. Z pewnością nasi słuchacze zasługują na ogromne uznanie, wykazując się aktywnym udziałem w wykładach. Liczymy na dalszą i owocną współpracę w rozpoczętym już w nowym roku akademickim. Dopiero rozpoczęliśmy bieżący rok, jednak szacujemy, że w zajęciach będzie uczestniczyło około 70-80 osób. Spotykamy się zwykle dwa razy w tygodniu na wykładach, prowadzimy również zajęcia fitness, naukę języka angielskiego, a dodatkowo różnego typu warsztaty. Staramy się pozyskiwać różnych wykładowców z uczelni czy klubu podróżnika tak, aby nasze zajęcia były bardzo urozmaicone. Często korzystamy też z lokalnych specjalistów, chociażby z zakresu dietetyki i fizjoterapii.

W wydarzeniu uczestniczył również Marek Dominiak, burmistrz Bisztynka wraz z Pawłem Wołochem oraz seniorami w Uniwersytetu Trzeciego Wieku.— W przypadku seniorów — mówi burmistrz Bisztynka Marek Dominiak — najważniejsze jest pobudzenie aktywności i wszyscy zasługują na wyróżnienie. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tym wydarzeniu. Jako człowiek, któremu w kalendarzu pokazała się szóstka z przodu uważam, że całe życie musimy dbać o wychowanie młodego pokolenia, by uczyć je szacunku do starszych. Jest to zresztą zgodne z przysięgą dojo która mówi o przestrzeganiu zasad grzeczności i poszanowaniu starszych osób. Aktywność i wsparcie, które podejmuje samorząd wojewódzki oraz FOSA, ten powstający w województwie rady seniorów pokazują, że jest to inicjatywa bardzo potrzebna. Jestem przekonany, że aktywność wpływa na przedłużenie zdrowia i życia starszych ludzi. Skończyły się czasy, kiedy na emeryturze starsze osoby siedzą w domu.Jednym z punktów konferencji był… pokaz mody w wykonaniu seniorek. Jedną z modelek była Krystyna Kijewicz, Prezeska Uniwersytetu III Wieku w Bisztynku.— Udział w akcji zaproponowała mi koleżanka z Olsztyńskiej Rady Seniorów. W grupie 11 osób byłam jedyną spoza Olsztyna. Byłyśmy przygotowane przez stylistkę oraz panie z profesjonalnej szkoły makijażu. Najpierw musiałam pojechać do jednej z galerii a w Olsztynie, gdzie dobranoc nam odpowiednie stroje. Podczas próby, która odbyła się dzień przed galą, uczyliśmy się poruszać na wybiegu. Towarzyszyła mi ogromna trema nie tyle przed oceną, a świadomością że jest to pewien rodzaj ekshibicjonizmu. Patrząc na siebie na zdjęciach widzę jednak, że wyszło całkiem nieźle. Zauważyłam, że zdecydowanie łatwiej jest mi stanąć na mównicy i składać życzenia, niż przejść się na wybiegu dla modelek.Wydarzenie z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczestników.