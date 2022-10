Worławki i Piasty Wielkie wśród wyróżnionych w konkursie wojewódzkim

WIEŚ \\\ Za nami kolejna edycja wojewódzkiego konkursu „Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś 2022”. Wśród tegorocznych laureatów na III miejscu znalazły się Worławki, dla których był to debiut na tym szczeblu. Wyróżnienie trafiło do wsi Piasty Wielkie.





— Można powiedzieć, że uczestniczyliśmy w tym roku w trzech konkursach — śmieje się Renata Krupa z Worławek. — Zrealizowaliśmy projekt w ramach gminnego konkursu na czystą i ekologiczną wieś, LGD „Warmiński Zakątek” oraz wzięliśmy udział w konkursie wojewódzkim. Dzięki temu do naszej społeczności trafiło łącznie 16 tys. złotych.

Sam udział w konkursie był dziełem przypadku. Sołtys zaproponował mieszkańcom udział w konkursie gminnym na czystą i estetyczną wieś.



— Podczas zebrania uznaliśmy, że warto do nieco przystąpić. Chcieliśmy coś zmienić w swoim obejściu, aby wyglądało lepiej niż obecnie. Dotychczas gospodarstwo mieliśmy zadbany, ale tereny wspólne, takie jak przystanek czy plac zabaw były pomijane. Kiedy wspomniałam o tym pani wójt usłyszałam, że może warto wystartować też w konkursie wojewódzkim. Podczas kolejnego zebrania usłyszałam, że to dla nas za wysokie progi, jednak przekonałam mieszkańców, że warto spróbować. Zgłosiliśmy się w ostatnim dniu kwalifikacji.

W ten sposób rozpoczęła się wyboista, ale pełna satysfakcji droga na podium. W Worławkach mieszka 25 osób, które w większości są w wieku emerytalnym. Prawie połowa, bo dwunastu mieszkańców przystąpiło do wojewódzkiej edycji konkursu „Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś 2022". I chociaż Worławki uczestniczyły w nim po raz pierwszy, zajęły prestiżowe, trzecie miejsce. Swój sukces mieszkańcy zawdzięczają… pracy swoich rąk.



Grupa otrzymała z projektu 3,9 tys. złotych i zaczęła realizować projekt. Prace na terenach wspólnych, domach i szopach trwały praktycznie codziennie. Każdy z mieszkańców realizował swoje pomysły. W konkursie bardzo przydało się jedno ze szkoleń, które dotyczyło zagospodarowania terenu,

Mieszkańcy przystąpili do konkursu w ramach LGD „Warmiński Zakątek" w ramach programu „Działaj lokalnie" . Dużą pomocą w przygotowaniu wniosku była współpraca z Anią Kuzyk z Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim. Najpierw - do projektu, który wyceniono na 4,2 tys. złotych trzeba było zdobyć 300 zł na tzw. udział własny. Zorganizowano zbiórkę złomu, a po sprzedaży okazało się, że pieniędzy jest dwa razy więcej.



— Część mieszkańców zajęła się częściami wspólnymi wsi, inni pracowali w domach. Wspólnie zadbaliśmy o koszenie traw, odnowienie placu zabaw, sprzątanie i malowanie przystanku. Wykonaliśmy domki dla owadów, domki dla jeży i sadziliśmy kwiaty.





Również tu potrzebne były umiejętności. Praca w lesie umożliwiła pozyskanie drewna, które na małą architekturę przekazał też właściciel pobliskiego tartaku. Z powodu wysokich cen zakupiono nasiona, a rośliny przesadzono później na teren wsi. Posadzono kilkadziesiąt drzewek lipy, klonu i świerku. Śmiało można powiedzieć, że była to praca od podstaw, z niewielkim udziałem finansowym. Dodatkowym utrudnieniem był trwający remont drogi wojewódzkiej 512 który sprawił, że niezbędne było przekopanie terenu po budowie.

— Liczyliśmy na wyróżnienie, a nagroda była dla nas ogromnym zaskoczeniem. Na razie nie ustaliliśmy jeszcze, na co wydamy otrzymane pieniądze. Na pewno ich „nie przejemy", pożytkując na dalsze upiększenia części wspólnych wsi. Konkurs zmobilizował nas do poszukiwania środków na jego realizację, wszystkie wykonane prace były dziełem naszych rąk, co było dużym wyzwaniem i miało ogromne znaczenie przy ocenie naszego projektu. Ogromną energię otrzymywaliśmy i nadal otrzymujemy od turystów. Zatrzymują się i robią zdjęcia, podobnie jak mieszkańcy okolicznych miejscowości. To ogromna satysfakcja.