„Po nici do kłębka” doszli do integracji. Projekt KGW Kramarki aktywizował wieś

GMINA Bartoszyce \\\ Podniesienie samooceny, nowe doświadczenia i rozwój pasji to klucze otwarcia na świat kobiet ze środowiska wiejskiego. KGW Kromarki wyszło naprzeciw często niewypowiedzianym pragnieniom kobiet realizując projekt ,,Po nici do kłębka''.





— Jako przewodnicząca KGW w Kromarkach uważam, że dzięki podjętym działaniom kobiety mają możliwość spotykania się ze sobą, a tym samym oderwania się od codzienności. Nabierają większej wiary w swoje możliwości oraz rozwijają swoje pasje. Widzę, że praca w grupie bardzo integruje mieszkańców. Dajemy przykład młodym pokoleniom, co widać po dzieciach, które zawsze nas odwiedzają na świetlicy, kiedy trwają warsztaty. KGW Kramarki zrealizowało projekt, w którym uczestniczyło dwanaście osób. Głównym celem działań realizowanych od 20 lipca do 30 września była integracja społeczności lokalnej, w szczególności kobiet oraz ich aktywizacja. Jak tego dokonać? Przewodnicząca Koła Jadwiga Boruszewska nie ma wątpliwości, że do działania pobudza rozwój pasji, wykorzystanie umiejętności szycia, poznanie zdrowego żywienia i zastosowania ziół, zagospodarowanie przestrzeni przydomowej i publicznej właśnie w rabaty ziołowe, poznanie historii i dawnych zwyczajów związanych z szyciem i ziołolecznictwem. Wszystko to stało się elementem programu.— Jako przewodnicząca KGW w Kromarkach uważam, że dzięki podjętym działaniom kobiety mają możliwość spotykania się ze sobą, a tym samym oderwania się od codzienności. Nabierają większej wiary w swoje możliwości oraz rozwijają swoje pasje. Widzę, że praca w grupie bardzo integruje mieszkańców. Dajemy przykład młodym pokoleniom, co widać po dzieciach, które zawsze nas odwiedzają na świetlicy, kiedy trwają warsztaty.

Tworzenie czegoś od podstaw daje kobietom siłę i pokazuje, że wszystko jest możliwe – opowiada Jadwiga Boruszewska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kromarkach.

Dzięki warsztatom, podczas których szyto między innymi pościel i woreczki na zakupy zgodnie z ideą zero waste i pro-eko uczestniczki zwiększyły swoją aktywność i samoocenę. Uszyta pościel trafiła do osób potrzebujących, także tych, które przyjechały do Polski z Ukrainy uciekając przed wojną.

red. dar