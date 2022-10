"Nakręcili się" w Bisztynku. Zakończyły się warsztaty operatorskie

W sobotę 24 września w ramach projektu "Kulturalne pobudzenie Bisztynka" odbyły się warsztaty operatorskie. Można o nich pisać bardzo dużo. Były niezwykłe, bo nie był to nudny wykład operatora kamery i dotknięcie sprzętu. Filmowcy z Pawłem Kincel - mieszkańcem Bisztynka na czele - urządzili profesjonalny plan filmowy z kamerami, wózkami, szynami i oświetleniem. Oczywiście powiedzieli nieco o kamerach negatywowych, jak i cyfrowych. Pokazali, jak do kamery negatywowej wkłada się kliszę i jak się ją uruchamia.Uczestnicy warsztatów, dorośli, młodzież i dzieci, mogli spróbować, jak obsługuje się poszczególne kamery, a działo się to pod czujnym okiem ekipy filmowej, na sprzęcie, na którym powstają największe światowe superprodukcje. Sprzęt nieodpłatnie udostępnili Panavision Polska Piotr Hermanowski i Heliograf profesjonalna technika filmowa.Potem przyszedł czas na kręcenie teledysku, bo na żywym organizmie najlepiej się pracuje. Wybór padł na piosenkę pracownika OKiAL Piotra Łukjanowicza. Na wózku kamery, za jej wizjerem siadali kolejno uczestnicy warsztatów i to z ich zdjęciami będzie gotowa produkcja. Uczestnikami warsztatów, poza mieszkańcami Bisztynka było czworo uczniów z VII LO w Olsztynie klas o profilu filmowo-teatralnym.Piszemy o nich, bo Julia Kołodziejska z klasy IIa VII LO w Olsztynie nie dość, że siadła za kamerą to później stała się gwiazdą aktorską warsztatów. Ona i Piotr Łukjanowicz są głównymi bohaterami teledysku, którego scenariusza nie chcemy zdradzać. Niesamowitą rolę odegrała również Olga Leszczenko- jako tancerka z ogniem.Teraz materiał trafił do profesjonalnego montażu w jednej z najlepszych w Polsce montażowni. Fantastyczna ekipa filmowa w składzie, pion operatorski: Paweł Kincel, Kijana Leszek Strąbski, Fidel Michał Siudziński, Janek Orliński; Mistrz oświetlenia Maciej Chmielewski, jego zespół: Darek Nidziński, Rafał Seraj, Patryk Szczepański, Robert Majewski sprawiła, że po raz kolejny w Bisztynku zadziała się wielka rzecz. To niesamowite, że właśnie Ci ludzie znaleźli w swoim zabieganym świecie czas, żeby przyjechać do Bisztynka, żeby poświęcić swój wolny od zdjęć filmowych dzień, uczyć i pokazać kawałek wielkiego ekranu w małym miasteczku.