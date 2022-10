Uczniowie bartoszyckiego „Żeroma" odwiedzili Turcję

Uczniowie bartoszyckiego „Żeroma” aktywnie rozpoczęli rok szkolny. W ramach projektu „Erasmus+” młodzież z opiekunami Elizą Argalską i Dorotą Haraf złożyła wizytę w szkole Özel Meram Yontem Ortaokulu w miejscowości Konya w Turcji.Program wizyty w ramach projektu „S.O.S. Shiny Object Syndrom" był wypełniony po brzegi. Młodzież wzięła udział w prelekcji pt.: „Jak korzystanie z Internetu, smartfonów i mediów cyfrowych oraz nadużywanie ich wpływa na nasze życie", uczestniczyli w warsztatach dotyczących bezpieczeństwa w sieci. Program wymiany objął także aktywności na świeżym powietrzu sprzyjające zmianie nawyków korzystania z Internetu. Uczniowie wraz z ich kolegami z Turcji, Niemiec, Litwy uczyli się strzelać z łuku podczas zajęć z łucznictwa oraz tańczyć tradycyjne tańce tureckie a także projektować własne roboty na zajęciach z robotyki.Jak opowiada jedna z uczestniczek wymiany Kornelia Capłap, była to okazja to żywej praktyki języka angielskiego, którego na co dzień intensywnie uczą się w szkole. Biorąc udział w zajęciach programowych młodzież poznała uczestników wymiany z innych krajów- tj. Turcji, Litwy, Włoch i Niemiec. Nie zabrakło też poznania tradycyjnej tureckiej kuchni, narodowych tańców oraz zwyczajów.Uczniowie uczestniczyli też w wykładach nt. uzależnień od technologii oraz robotyki. Odwiedzili Centrum Nauki w Konyi, ogród motyli tropikalnych i wiele miejsc kultu religijnego. Uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa i wrócili do Polski z ogromną motywacją do dalszej nauki języka angielskiego.