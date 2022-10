Szóstka Victorii!

* Żagiel Piecki - Victoria Bartoszyce 0:6 (0:4)

0:1 - Pryszczepko (10), 0:2 - Miłoszewski (25), 0:3 - Kozera (36), 0:4 - Włodarczyk (45 k), 0:5 - Daszkiewicz (65), 0:6 - Kadziewicz (70); czerwona kartka: Berk (64 Żagiel)

Przed wyjazdem do Piecek trener gości Paweł Miłoszewski ostrzegał przez zbytnim optymizmem, twierdząc, że "Żagiel kiedyś w końcu musi zacząć punktować", ale po pierwsze: wcale nie musi, a po drugie: na pewno nie w meczu z Victorią, która szybko zdobyła dwa gole (drugi był autorstwa Miłoszewskiego!). Grający szkoleniowiec lidera miał też spory udział przy trzecim golu, bo to po jego podaniu Kozera trafił do siatki.

* Łyna Sępopol - MKS Korsze 2:3 (1:1)

Coraz gorsza staje się natomiast sytuacja Łyny, drugiego zespołu z powiatu bartoszyckiego. W 9 meczach zespół z Sępopola wygrał tylko raz, w efekcie osuwa się w ligowej tabeli.

* Inne wyniki: Błękitni Jurand Pasym - Śniardwy Orzysz 4:2, Warmia Olsztyn - LKS Różnowo 1:2, Wilczek Wilkowo - Rona 03 Ełk 4:4, Orlęta Reszel - Vęgoria Węgorzewo 1:7, Czarni Olecko - Mazur Ełk 1:2, Mazur Pisz - MKS Jeziorany 1:2.



PO 9 KOLEJKACH

1. Victoria 24 28:3

2. Mazur E. 22 29:6

3. Vęgoria 22 21:8

4. Błękitni 20 20:11

5. Wilczek 16 19:20

6. Korsze 16 29:18

7. Orlęta 14 16:21

8. Śniardwy 14 21:20

9. Jeziorany 13 14:17

10. Rona 10 17:21

11. Warmia 9 24:23

12. Różnowo 8 11:19

13. Czarni 7 14:23

14. Łyna 6 10:21

15. Mazur P. 3 8:29

16. Żagiel 1 12:33