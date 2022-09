Śmiertelny wypadek w Wirwiltach. Mężczyzna zginął w silosie

57-letni gospodarz zatrudnił dwóch mężczyzn do pracy związanej z zgarnianiem zboża w silosie. Z nieznanych przyczyn uruchomił się mechanizm ssący i jeden z z mężczyzn został wciągnięty do środka. Drugi bezskutecznie próbował go uratować.Na miejsce przyjechały 3 jednostki ratowniczo-gaśnicze. Po rozcięciu ściany silosu i wydostaniu mężczyzny podjęto reanimację. Niestety, około godz. 15:40 stwierdzono zgon.Postępowanie jest prowadzone po nadzorem Prokuratury Rejonowej w Bartoszycach. Jak udało nam się dowiedzieć, bezdomni mężczyźni byli zatrudnieni "na czarno".dar