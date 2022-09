Zwycięstwo Victorii, pogrom Łyny

* Victoria Bartoszyce - Czarni Olecko 2:0 (1:0)

1:0 - Daszkiewicz (27), 2:0 - Włodarczyk (51)

Pewne zwycięstwo lidera, który już po pięciu minutach mógł prowadzić, bo Kaplewski trafił w słupek. Ale co ma wisieć, nie utonie, więc w 27. min gospodarze jednak objęli prowadzenie, gdy do siatki uderzeniem głową trafił Daszkiewicz. Potem wynik mogli podwyższyć Gajkowski i Pryszczepko, ale w 51 min z głową (a raczej głową) zagrał Włodarczyk i Victoria prowadziła 2:0.

W końcówce pewny swego trener Paweł Miłoszewski przeprowadził kilka zmian, a mimo to wynik już się nie zmienił.

* Mazur Ełk - Łyna Sępopol 5:1 (2:0)

1:0 - Dziegielewski (12), 2:0 - Prusinowski (16), 3:0 - Chyliński (48), 3:1 - Piotr Gigielewicz (52), 4:1 - Gondek (80), 5:1 - Popławski (90+3)



* Inne wyniki 8. kolejki: Śniardwy Orzysz - Żagiel Piecki 2:1, MKS Korsze - Orlęta Reszel 4:4, Vęgoria Węgorzewo - MKS Jeziorany 1:0, LKS Różnowo - Błękitni Jurand Pasym 0:4, Wilczek Wilkowo - Mazur Pisz 4:2, Rona 03 Ełk - Warmia Olsztyn (25 września, 15:30).



PO 8 KOLEJKACH

1. Victoria 21 22:3

2. Mazur E. 19 27:5

3. Vęgoria 19 14:7

4. Błękitni 17 16:9

5. Wilczek 15 15:16

6. Orlęta 14 15:14

7. Śniardwy 14 19:16

8. Korsze 13 26:16

9. Jeziorany 10 12:16

10. Warmia* 9 2:17

11. Czarni 7 13:21

12. Rona* 6 9:16

13. Łyna 6 8:18

14. Różnowo 5 9:18

15. Mazur P. 3 7:27

16. Żagiel 1 12:27