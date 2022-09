Długie milczenie BDK w sprawie festiwalu w Mościbrodach

1 września opublikowaliśmy artykuł o podroży trzyosobowej delegacji z Bartoszyc na festiwal w Mościbrodach. Do urzędu zwróciliśmy się z dodatkowymi pytaniami, a o koszty podróży Kamila Runiewicza zapytaliśmy Bartoszycki Dom Kultury, który odpowiedział po terminie.

Wyjazd na X Jubileuszową Edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Disco Polo Disco Mazovia 2022 w Mościbrodach wzbudził zainteresowanie naszych czytelników. Artykuł miał ponad 2,8 tys. odsłon, a na naszym profilu na FB post miał 6.813 wyświetleń, zasięg 6.812 i aktywność 1.962, co świadczy o tym, że temat jest ważny społecznie. Dlatego do sprawy powracamy. wzbudził zainteresowanie naszych czytelników. Artykuł miał ponad 2,8 tys. odsłon, a na naszym profilu na FB post miał 6.813 wyświetleń, zasięg 6.812 i aktywność 1.962, co świadczy o tym, że temat jest ważny społecznie. Dlatego do sprawy powracamy.

Przypomnijmy, że w uzyskanej z urzędu informacji podano koszt 164 złotych, czyli dwóch delegacji oraz zakupu certyfikatów i pucharu. Nie było żadnej informacji na temat noclegu, wyżywienia oraz kosztów podróży. Brakowało również informacji nt. kosztów poniesionych przez Bartoszycki Dom Kultury. Pytanie wysłaliśmy więc do placówki 1 września. Odpowiedzi w terminie 14 dni nie otrzymaliśmy pomimo tego, że jako placówka organizacyjna samorządu BDK miał obowiązek żądanej informacji udzielić.

Po publikacji artykułu wysłaliśmy też dodatkowe pytania do Urzędu Miasta w Bartoszycach. W pierwszym wniosku pytaliśmy o to, czy wizyta była prywatną, czy służbową, czy ktokolwiek otrzymał delegację / zwrot kosztów podróży oraz prosiliśmy o podanie łącznych kosztów dla budżetu. Jeden z naszych rozmówców zwrócił uwagę, że jeśli wyjazd jest samochodem służbowym, nie będzie on uwzględniony w delegacji. Dlatego 7 września zapytaliśmy wprost, czy wyjazd odbył się samochodem służbowym, a jeśli tak, jakie były koszty.

1 września wysłaliśmy do Bartoszyckiego Domu Kultury oraz urzędu ponowną prośbę o odpowiedź zaznaczając, że sprawa nieudzielenia przez BDK odpowiedzi w terminie może zostać skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Po około 2 godzinach wpłynął mail z urzędu.

Urząd poinformował, że Bartoszycki Dom Kultury jest odrębną jednostką i ma własny [uchwalany przez Radę Miasta- dopisek redakcji] budżet. Urząd zupełnie pominął pytanie o samochód służbowy twierdząc, że odpowiedź o wysokości kosztów wyjazdu Burmistrza i pracownika Urzędu Miasta Bartoszyce otrzymaliśmy 1 września. Wtedy o samochód służbowy nie pytaliśmy.

Kilkanaście minut później otrzymaliśmy odpowiedź z Bartoszyckiego Domu Kultury. Placówka kultury przekazała skan delegacji, rachunek oraz oświadczenie podpisane przez dyrektora Kamila Runiewicza, że podczas wyjazdu miał zapewnione wyżywienie. Z informacji wynika, że pobyt na festiwalu trwał 2 dni (15-16 sierpnia), a placówka nie poniosła z tego powodu żadnych kosztów, poza usługą druku o wartości 24,60 złotych.