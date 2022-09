Wiedzy nigdy za dużo i nigdy nie jest na nią za późno – twierdzą strażacy i seniorzy z gm. Bartoszyce

W dniach 6-13 września br. siedmiu strażaków z jednostek OSP z terenu naszej Gminy oraz pięć pań z Klubu Seniora z Łabędnika przebywało w Plœuc-l’Hermitage we Francji w ramach międzynarodowej wymiany obejmującej trzy programy:— „Powrót do życia społecznego seniorów po pandemii Covid-19 i lockdownach” („Our Reconnected Seniors” – ORS w ramach programu Erasmus +),— „Rekrutacja i szkolenie Ochotniczych Straży Pożarnych” („Training and Recruitment of Firefighters in Rural Areas – FITTRA w ramach programu Erasmus +),— „Waloryzacja sektora ziemniaków” (w ramach programu LEADER).Oprócz delegacji z terenu naszej Gminy w wymianie uczestniczyli również delegaci z Gminy Ostróda, Rumunii oraz Czech. Do Francji przyjechały również grupy taneczno-wokalne: grupa folklorystyczna Purtata Avrigului z Rumunii oraz polska grupa wokalna Wysoczanki z Zalesia.Wszyscy goście mogli wziąć udział w dwudniowym Święcie Ziemniaka – La Pomme de Terre en Fete odbywającego się w Plœuc-l’Hermitage.Strażacy, biorący udział w programie FITTRA, zwiedzili centrum szkolenia straży pożarnej oraz centrum zarządzania i koordynacji nr 112. Uczestnicy tego programu wizytowali lokalne jednostki straży pożarnych, zapoznali się również z zasadami rekrutacji do ochotniczych jednostek straży pożarnej oraz poznali sprzętu wykorzystywany w akcjach ratowniczo-gaśniczych.Uczestnicy programu ORS w zapoznali się z dobrymi praktykami w zakresie opieki nad osobami starszymi przebywającymi w domach opieki (EHPAD Louis Morel w Plœuc-l’Hermitage oraz EHPAD Bel Orient w Pledran) oraz związanymi z tym kwestiami administracyjnymi. Szczególnie interesujące było poznanie wdrożonych działań wobec osób starszych w celu ich aktywizacji po okresie pandemii, Przedstawiono realizowane w tym temacie rozwiązania cyfrowe oraz stosowane narzędzia wspierające seniorów takie jak, np. asystowanie podczas różnych form aktywności podopiecznych.Źródło: Gmina Bartoszycered. dar