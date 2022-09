Młodzi z powiatu bartoszyckiego chcą spożytkować swoją energię

14 września w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach odbyło się pierwsze, tak liczne spotkanie młodzieży z ekonomią społeczną. Uczestniczyli w nim uczniowie z wszystkich szkół ponadpodstawowych powiatu bartoszyckiego.Pomysł forum chwali Zbigniew Nadolny zwracając przy tym uwagę na to, że jest ono podsumowaniem i ważnym krokiem w współpracy samorządu z młodzieżą.— Stowarzyszenie skupiające aktywną młodzież powstało dzięki inicjatywie, czyli podpowiedzi. W tej formule łatwiej jest rozmawiać o problemach młodych ludzi i podejmować decyzje w uzgodnieniu z samorządem powiatowym. W starostwie trafili na podatny grunt, dzięki czemu poznaliśmy ich problemy. Młodzi sformalizowali szybko swoją grupę i spotkaliśmy się z przewodniczącym stowarzyszenia. Mamy za sobą spotkanie na temat oświaty i organizacji szkolnictwa w powiecie. Jak się okazuje, młodzież jest bardzo zainteresowana organizacją naszej oświaty i uważa, że w tej kwestii potrzebny jest dialog, także z nimi. Młodzi ludzie nie chcą protestować na ulicach, ale chcą zagospodarować swoją energię pozytywnie. Umówiliśmy się na formułę cyklicznych spotkań, podczas których będziemy omawiać problemy zgłaszane przez młodzież, a także sposoby i możliwości realizacji ich celów i postulatów. Będę chciał doprowadzić do powstania młodzieżowej Rady Powiatu. Bardzo liczę na pozytywną współpracę dającą satysfakcje obu stronom.Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Bartoszycach młodzież przekonała się, że można myśleć projektowo, działać społecznie, przyczyniając się do rozwoju potencjału powiatu bartoszyckiego. Zorganizowano też spotkanie z osobami, które na co dzień współpracują z młodzieżą. Poszukano wspólnego języka młodzieży i dorosłych w kontekście włączania ich do wspólnych działań na rzecz powiatu bartoszyckiego.Jak się okazuje, wybór Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach nie był dziełem przypadku.— Nie bez powodu — mówi Katarzyna Basak — forum zorganizowaliśmy w bartoszyckiej „ELizce”. Po warsztatach uczestnicy wzięli udział w pieczeniu chleba w „Więziennej Piekarni”, zwiedzą też były areszt. Młodzi ludzie w ten sposób zdobędą wiedzę i doświadczenie, ale też włączą się w działania obywatelskie, których pierwszym krokiem jest samorząd szkolny. Przy okazji będziemy też rozmawiać o wolontariacie, który nie dotyczy tylko i wyłącznie zbierania karmy dla bezdomnych zwierząt, ale to działalność o szerszym charakterze.Wśród prelegentów znalazł się m.in. Artur Ziemacki, Prezes Spółdzielni Socjalnej ,,Dobra Ekonomia’’, który obecnie prowadzi „Więzienną Piekarnię”, Marek Orlicki ze Stowarzyszena ,,WAMA COOP’’. Młodzież miała też okazję popracować z coachem, Agnieszką Kasprzyk- Mączyńską i Anną Bułło - Dyrektorką Regionu w Banku Gospodarstwa Krajowego.