Jaka jest cena ludzkiego życia? Pytają mieszkańcy Mint

Komentujący zwracają uwagę, że kierowcy jeżdżąc korzystają z telefonów, ale problemem jest przede wszystkim nie przestrzeganie ograniczenia prędkości do 40 km/h, które obowiązuje w całej miejscowości. Szczególnie, że w Mintach jest zakręt, od lat uważanych za bardzo niebezpieczny.





Co w tej sytuacji można zrobić? Zdaniem naszych czytelników rozwiązaniem jest obwodnica, która wyprostowałaby drogę, jednak z powodu kosztów, pomysł można odłożyć na półkę, przynajmniej na kilkanaście lat. A problem występuje już teraz. Co kilka miesięcy dochodzi do mniej lub bardziej tragicznych w skutkach zdarzeń. Zdania są jak zawsze podzielone. Jedni twierdzą, że zagrożeniem jest nie sam zakręt, ale notoryczne przekraczanie w tym miejscu ograniczenia prędkości. Czy jednak czy dla potrąconego dziecka będzie miał znaczenie akademicki spór, czy jest ono ofiarą zakrętu, czy prędkości? Z pewnością nie.Co w tej sytuacji można zrobić? Zdaniem naszych czytelników rozwiązaniem jest obwodnica, która wyprostowałaby drogę, jednak z powodu kosztów, pomysł można odłożyć na półkę, przynajmniej na kilkanaście lat. A problem występuje już teraz. Co kilka miesięcy dochodzi do mniej lub bardziej tragicznych w skutkach zdarzeń.

Część mieszkańców zwraca więc uwagę na powstanie chodnika. Dotąd nie było jeszcze śmiertelnego potrącenia, jednak zdaniem osób mieszkających w Mintach to tylko kwestia czasu. Przy czym słowo „tylko” w przypadku ludzkiego życia równoważy się z „aż”.

— Osoby, które mieszkają w budynkach za zakrętem — mówi Wiesława Popinigo, — chcąc przejść muszą przechodzić przez pobliskie pole lub uciekać do rowu, żeby nie być przejechanym przez pędzące dużą szybkością samochody





— W Mintach — dodaje inny mieszkaniec, Marek Kolowrocki — mieszkają dzieci w wieku szkolnym i z powodów bezpieczeństwa często wracają rowami, bo tak jest bezpiecznie. Latem jeszcze to możliwe, ale w okresie jesienno-zimowym wracają mokrzy i ubłoceni. Po wjechaniu auta do rowu zbiera się w nim muł, który nie zawsze i nie od razu jest udrażniany. Również starsi wybierają drogę przez sąsiadujące pole lub rów. Nie ma jednak tu innej drogi! — Zimą — opowiada mieszkaniec Mint, Łukasz Grzegorczyk — jeden z samochodów przewoził deski i na zakręcie, a było nieco ślisko, pękły mu pasy. Minutę wcześniej wzdłuż ulicy, na które nie ma przecież chodnika, przechodziła matka z dwójką dzieci. W sytuacji zagrożenia nie ma nawet jak uciec, chyba że do rowu, albo trzeba przeskoczyć barierkę, co nie każdy jest w stanie szybko zrobić. Dopóki nie dojdzie do tragedii, nikt tego tematu nie rusza.— W Mintach — dodaje inny mieszkaniec, Marek Kolowrocki — mieszkają dzieci w wieku szkolnym i z powodów bezpieczeństwa często wracają rowami, bo tak jest bezpiecznie. Latem jeszcze to możliwe, ale w okresie jesienno-zimowym wracają mokrzy i ubłoceni. Po wjechaniu auta do rowu zbiera się w nim muł, który nie zawsze i nie od razu jest udrażniany. Również starsi wybierają drogę przez sąsiadujące pole lub rów. Nie ma jednak tu innej drogi!

Czy chodnik w Mintach jest realny? I tu, jak w wielu sprawach zdania są podzielone. Zdaniem jednych, nie ma na niego miejsca, bo chodnik przy ulicy zwiększyłby zagrożenie. Z kolei inni mieszkańcy, szczególnie z posesji położonych przy łuku drogi twierdzą, że jest to realne.

— Droga ma szerokość około 4, a najwęższy chodnik ma 1,5 metra — twierdzi Łukasz Grzegorczyk. — W dzisiejszej dobie techniki ułożenie chodnika jest wykonalne, ponieważ są specjalne mury oporowe. Prawdopodobnie cena wyniosłaby nie więcej niż kilkaset tysięcy złotych.





Statystyki policyjne częściowo potwierdzają obawy mieszkańców. W okresie od stycznia 2019 do września 2022 w Mintach doszło do 14 zdarzeń drogowych. Wśród nich były dwa wypadki, a pozostałe to zdarzenia drogowe. W tym miejscu odnotowano zderzenia ze zwierzęciem (4), zderzenia dwóch aut (4) oraz wjechanie do rowu, czy dachowanie (4). Do zdarzenia dochodzi więc około jeden raz na trzy miesiące, jednak to tylko policyjne statystyki. A ile zdarzeń nie jest zgłaszanych na policję? Nie wiadomo, ale mieszkańcy twierdzą, że jest ich około trzy razy więcej.



— Na zakręcie — dodaje pan Łukasz— często dochodzi do kolizji. Niektórzy ratują się jak mogą, bez wzywania Policji, prosząc o ciągnik albo wzywając lawetę. W ostatnim czasie były cztery tego typu zdarzenia. Mieszkańcy deklarują, że jeśli będzie taka potrzeba, odsprzedają kawałek ziemi, by wykonać chodnikStatystyki policyjne częściowo potwierdzają obawy mieszkańców. W okresie od stycznia 2019 do września 2022 w Mintach doszło do 14 zdarzeń drogowych. Wśród nich były dwa wypadki, a pozostałe to zdarzenia drogowe. W tym miejscu odnotowano zderzenia ze zwierzęciem (4), zderzenia dwóch aut (4) oraz wjechanie do rowu, czy dachowanie (4). Do zdarzenia dochodzi więc około jeden raz na trzy miesiące, jednak to tylko policyjne statystyki. A ile zdarzeń nie jest zgłaszanych na policję? Nie wiadomo, ale mieszkańcy twierdzą, że jest ich około trzy razy więcej.— Na zakręcie — dodaje pan Łukasz— często dochodzi do kolizji. Niektórzy ratują się jak mogą, bez wzywania Policji, prosząc o ciągnik albo wzywając lawetę. W ostatnim czasie były cztery tego typu zdarzenia.