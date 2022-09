(WIDEO) Po dziewięciu miesiącach oczekiwania oficjalnie narodziła się Stacja Joannitów w Łojdach

We wtorek 13 września nastąpi oficjalne otwarcie Stacji Socjalnej Joannitów działającej w Łojdach. Stacja działa w nowej lokalizacji po tym, jak z końcem 2021 roku zakończyła ona swoją działalność w poradni na ulicy Wajdy w Bartoszycach. Po rezygnacji dotychczasowego personelu z pracy burmistrzw strukturze urzędu tej formy pomocy charytatywnej.Szansę znalazł i w pełni wykorzystał wójt gminy Bartoszyce Andrzej Dycha, który wskazał nową lokalizację, tym samym. We wtorek 13 września nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi, jednak stacja działa już od połowy czerwca bieżącego roku.Wcześniejsze zorganizowanie uroczystości nie było możliwe z powodu choroby dr Christiana Meyl, komandora Komandorii Pruskiej Ewangelickiego Zakonu Joannitów, w działalność charytatywną na terenie Polski zaangażowanego od lat 90-tych poprzedniego stulecia. Uroczyste przecięcie wstęgi i odsłonięcie pamiątkowej tablicy nastąpiło 13 września. Wydarzenie jest symboliczne: blisko dziewięć miesięcy czekaliśmy na narodziny pięknego dzieła.— Zapotrzebowanie jest ogromne — opowiada Marlena Sófczyńska, koordynatorka stacji w Łojdach. — W każdym tygodniu do Łojd przyjeżdża kilkadziesiąt osób z terenu całego powiatu bartoszyckiego. Posiadamy wszystkie materiały opatrunkowe, medyczne, pampersy, podkłady oraz sprzęt ortopedyczny od wózków, poprzez chodziki, kule do łóżek włącznie.W Łojdach można też zwrócić sprzęt wcześniej wypożyczony z nieistniejącej już placówki w Bartoszycach. Gmina zrobiła wszystko, by ułatwić potrzebującym korzystanie z pomocy. Budynek jest oznaczony, a do świetlicy i kaplicy, gdzie znajduje się stacja, prowadzą drogowskazy. Każdorazowo wcześniej warto zadzwonić (kontakt jest podany na stronie Urzędu Gminy) sprawdzając, czy dany sprzęt jest dostępny.