Interwencja w sprawie kolizji na terenie gm. Bisztynek zakończyła się zatrzymaniem poszukiwanego ENA

Policjanci zostali wezwani do kolizji, do której doszło na drodze Bisztynek – Troszkowo. Na miejscu okazało się, że kierowca, który miał usunąć z drogi golfa jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. Taką notę za mieszkańcem Bisztynka wydał niemiecki wymiar sprawiedliwości.

W piątek (9.09.22r.), policjanci z Bisztynka przed zakończeniem służby zostali skierowani na trasę Bisztynek – Troszkowo. Miało tam dojść do zdarzenia drogowego z udziałem VW golfa. Policjanci zastali stojącego w rowie VW i holownik, który przyjechał po auto. Można powiedzieć – nic szczególnego.

Sytuacja diametralnie się zmieniła, gdy policjanci wylegitymowali 41 – letniego kierowcę holownika. W policyjnym systemie pojawiła się informacja, że mężczyzna jest poszukiwany i wydano za nim Europejski Nakaz Aresztowania. Policjanci zatrzymali mężczyznę. Jeszcze tego samego dnia doprowadzili 41 – latka do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, a następnie do Sądu Okręgowego w Olsztynie. W następnej kolejności 41 – latek trafił do Zakładu Karnego.

Źródło: KPP Bartoszyce

red. dar