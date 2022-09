157 km/h i 2 tys. mandatu dla mieszkańca gm. Górowo Iławeckie

W miniony weekend (9-11.09.22r.), jak co dzień policjanci z drogówki czuwali nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego. Ten weekend „należał” do kierujących przekraczających prędkość.

Policjanci wystawili aż 33 mandaty karne za to wykroczenie. Rekordzista – 24 latek z gminy Górowo Iławeckie jechał audi drogą relacji Osieka – Bartoszyce z prędkością 157 km/h w miejscu jej ograniczenia do 90. Mężczyzna nie miał świadomości jak wysoki mandat przypisany jest to takiego wykroczenia. Kwota 2 000 zł dość mocno go zaskoczyła. 24 – latek przyjął mandat karny, a 10 punktów karnych zasiliło jego konto.

Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do obowiązujących przepisów oraz warunków panujących na drodze.

Pamiętajmy, że im większa prędkość pojazdu tym:

— gorsze postrzeganie otoczenia przez kierowców i ograniczony odbiór informacji,

— dłuższa droga hamowania,

— dużo większa energia zderzenia z innym pojazdem lub stałą przeszkodą i tragiczniejsze skutki dla kierowcy oraz pasażerów,

